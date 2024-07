Esta es la edad legal con la que un menor puede viajar solo en España

Viajar solo es un paso importante en la vida de cualquier joven, pero en España, existen normativas claras que regulan a qué edad un menor puede hacerlo sin acompañamiento y en qué casos es necesaria una autorización expresa de sus padres o tutores legales.

Edad mínima para viajar solo

Aviones

En España, la edad mínima legal para que un menor pueda viajar solo varía dependiendo del medio de transporte. Generalmente, los menores de 14 años no pueden viajar sin acompañamiento en vuelos nacionales. Las aerolíneas, no obstante, ofrecen servicios de acompañamiento para niños a partir de los 5 años, garantizando así su seguridad durante el vuelo.

Para viajes dentro de España, son válidos tanto una certificación notarial que incluya los detalles del menor y del adulto autorizado, como una autorización formal expedida por una autoridad policial.

En cuanto a los viajes internacionales, todos los menores deben presentar su propio DNI o pasaporte y cumplir con los requisitos específicos del país de destino, lo que podría incluir la obtención de visados.

Trenes

En el caso de los trenes, aunque no es común ver niños viajando solos, no está prohibido a partir de los 11 años. Los jóvenes entre 11 y 16 años pueden viajar sin acompañantes, siempre que dispongan de una autorización previa. Sin embargo, es importante señalar que los menores de 16 años no pueden viajar solos al extranjero. Los adolescentes de 16 a 18 años pueden realizar viajes internacionales, pero deben contar con una autorización para hacerlo.

Renfe no asume responsabilidad en los viajes de menores, por lo que este medio de transporte no es muy recomendable para niños que viajan solos.

Autobuses

En el caso de los autobuses, los niños deben tener al menos 4 años para viajar, y algunos servicios pueden ofrecer personal auxiliar que supervise a los menores durante el trayecto hasta su destino.

Para viajes internacionales, los menores de 16 años deben estar siempre acompañados por un adulto autorizado. En cambio, los jóvenes de 16 a 18 años deben llevar su pasaporte y contar con una autorización emitida por las autoridades policiales para poder viajar solos.