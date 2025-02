El papa se encuentra en situación estacionaria

Las condiciones clínicas del Santo Padre son estacionarias. Los exámenes de sangre valorados del staff médico, muestran un leve mejoría. " Matteo Bruni en el encuentro con los periodistas en la Sala de Prensa del Vaticano subrayan que en particular hay indicios de inflamación. Después de haber desayunado ha leído algunos periódicos por lo que se supone que el papa está consiente de lo que tiene en este momento. Después del desayuno se ha dedicado a algunas actividades de trabajo con sus mas estrechos colaboradores, Antes del almuerzo comulgó. Por la tarde recibió la visita de la Presidente del Consejo Giorgia Meloni con la que ha estado reunido de manera privada durante 20. minutos.

Le condizioni cliniche del Santo Padre si presentano stazionarie.

Gli esami del sangue, valutati dallo staff medico, dimostrano un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori.

Dopo aver fatto colazione ha letto alcuni quotidiani quindi si è dedicato alle attività lavorative con i suoi più stretti collaboratori.

Prima di pranzo ha ricevuto l’Eucarestia.

Nel pomeriggio ha ricevuto in visita il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la quale si è trattenuto in forma privata per 20 minuti.

Holy See Press Office