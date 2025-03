Publican el vídeo oficial de la segunda JEMJ, que se celebrará en el Santuario de Covadonga el próximo mes de junio

La Jornada Eucarística Mariana Juvenil (JEMJ) acaba de abrir las preinscripciones para la segunda JEMJ, que tendrá lugar del 4 al 6 de julio de 2025 en el Santuario de Covadonga (Asturias) bajo el lema «Os daré un corazón nuevo». Con motivo de la festividad de San José, han publicado un vídeo del himno de la JEMJ 2025 que lleva por título: «Os daré un corazón nuevo».

En su primera edición, del 5 al 7 de julio de 2024, más de 1.600 jóvenes se reunieron en Covadonga. El objetivo era ofrecerles la oportunidad de tener un encuentro con Cristo vivo en la Eucaristía, de la mano de Nuestra Madre del Cielo. Y el objetivo fue ampliamente cumplido. La JEMJ ha demostrado ser una herramienta con un enorme potencial al servicio de la evangelización de los jóvenes. Los testimonios de los participantes lo demuestran, así como lo vivido por los mismos sacerdotes, para los que también han sido días de renovación espiritual.

Los sacerdotes no pararon de confesar todo el fin de semana. Uno de ellos señalaba: «Las confesiones muestran la calidad del encuentro con el Señor» que los jóvenes han tenido. Lo cierto, es que no era fácil encontrar un sacerdote libre, y eso que eran bastantes en la JEMJ y que pasaron muchas horas atendiendo a los jóvenes en el sacramento del perdón, de día ¡e incluso de noche! Así, porque, en la noche del sábado 6 de julio hasta el domingo 7 de julio, el Santísimo permaneció expuesto a la adoración en la Santa Cueva. Los jóvenes que querían podían adorar al Señor en turnos de una hora. Los sacerdotes también se turnaron para permanecer al servicio de los participantes. Algunos se acostaron a las dos de la madrugada, otros a las cuatro, porque el flujo de jóvenes no cesaba. Otros sacerdotes relevaron de madrugada a los que llevaban ya horas confesando, para que estos pudieran descansar.

Al término del encuentro, la sensación de los organizadores era la de haber «puesto en marcha algo transcendental para la recuperación de la fe de los jóvenes en la Eucaristía y en el amor a María Santísima». Mons. D. Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo y anfitrión del encuentro, señaló: «(La JEMJ) ha sido una gracia de Dios inmensa, que la Archidiócesis de Oviedo ha tenido la bendición de acoger y acompañar». Las noticias que nos llegan de los frutos que la JEMJ va dando son preciosas.

En las próximas fechas se darán a conocer más detalles del evento, pero desde la organización instan a los interesados a que formalicen la reserva a través del siguiente enlace: https://form.jotform.com/242272507047352, e insta a reservar las fechas y organizar el verano de forma que, el primer fin de semana de julio, los jóvenes puedan reunirse en Covadonga, alrededor de Jesús Eucaristía y de su Madre Santísima.

Asimismo, recomiendan suscribirse al canal «En Marcha JEMJ» para no perderse ninguna novedad. Para los que no estuvieron este año, el canal «En Marcha JEMJ» tiene muchos vídeos sobre las distintas actividades que han compuesto la JEMJ. Así podrán hacerse una idea. Pueden ver también los excelentes trabajos realizados por otros medios de comunicación católicos presentes en Covadonga como Mater Mundi y María+Visión.

Aquéllos que quieran formar parte del coro, tiene que hacer un casting. Para ello, tendrá que adjuntar un audio con la prueba de voz o de instrumento en el mismo formulario de inscripción e indicar que tiene interés en formar parte del coro. Seminaristas, sacerdotes y religiosas serán los encargados de elegir esa opción en el desplegable al comenzar la inscripción para poder ser atendidos conforme a sus necesidades.

La inscripción a la JEMJ es totalmente gratuita y desde la organización ofrecen algunos servicios para facilitar las comidas, transportes, alojamientos, etc, que tienen un coste mínimo y que pueden consultarse en el enlace https://www.jemj.org/inscripciones-covadonga/