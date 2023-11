¿Qué santo se celebra hoy, 2 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral católico es una lista de santos y beatos que la Iglesia católica conmemora oficialmente en diferentes fechas a lo largo del año. Cada día del calendario litúrgico está vinculado a uno o varios santos, que son recordados en las misas y en las oraciones de los fieles. La tradición de celebrar la vida de los santos se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando se comenzaron a venerar a los mártires y otros personajes considerados ejemplares por su vida y su testimonio de fe.

En el santoral de hoy, 2 de noviembre, se conmemoran a varios santos y santas que han dejado una huella en la historia de la cristiandad, entre los que podemos destacar a San Acindino y compañeros, San Agauno abad, San Ambrosio de Agauno, San Carterio de Sebaste y compañeros, Santa Daría Bochana, San Ernino anacoreta, San Jorge de Viennes, San Justo de Trieste, San Malaquías de Armagh, San Marciano de Calcedonia, Santa Margarita de Lorena, San Victorino de Pettau, Santa Winefrida de Holywell, Beato Juan Bodey, Beata Margarita de Lorena y Beato Pío Campidelli.

Todos ellos demostraron que siempre podemos encontrar la fuerza para mantenernos fieles a nuestros principios, aun frente a la persecución y la adversidad. No obstante, la Iglesia Católica dedica esta fecha a recordar la memoria de todos los fieles difuntos que dejaron la tierra, pero aún no han llegado al cielo.

¿Por qué se celebra el día de todos los fieles difuntos?

Después de la festividad del 1 de noviembre, que es cuando se celebra el Día de Todos los Santos, viene otra fecha importante en el calendario católico: el Día de los Difuntos. Son dos eventos que a veces se pueden confundir, pero tienen diferencias, aunque en ambos se recuerda a nuestros seres queridos. En el caso del Día de los Difuntos, la Iglesia recuerda a los cristianos bautizados en el Purgatorio, al morir con culpa de pecados menores en sus almas.

El Día de los Fieles Difuntos tiene su origen en el año 998, cuando fue instituido por el monje benedictino San Odilón de Francia. La celebración fue adoptada por Roma en el siglo XVI y a partir de entonces comenzó a ser recordada por los católicos de todo el mundo. La celebración se basa en la idea de que las almas de los creyentes que, al momento de su muerte, no han sido purificadas de pecados menores o que no han expiado transgresiones pasadas, no pueden experimentar la Visión Beatífica. Se cree que se les puede ayudar a lograrla a través de oraciones y del sacrificio de la misa.