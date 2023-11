Varios obispos españoles se pronuncian en contra de la medida propiciada por Sánchez

Varios Obispos españoles se han pronunciado en los últimos días en contra de los pactos alcanzados por el presidente Pedro Sánchez con los autores del golpe de Estado secesionista perpetrado en Cataluña en 2017. la “inmoralidad” de los acuerdos alcanzados.

El Obispo de Orihuela-Alicante, Mons. José Ignacio Munilla, afirmó en su programa Sexto Continente en Radio María que “España está pasando por momentos muy convulsos”. Durante su intervención, Mons. Munilla citó la encíclica Veritatis splendor, para afirmar que existe un peligro grave consistente en que “una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto”. A su entender, “el hecho de que unos políticos amnistíen a otros políticos que han cometido delitos a cambio de que éstos les den sus votos y que puedan seguir gobernando es algo inmoral”. Asimismo, condenó el hecho de que los pactos alcanzados violan el principio de separación de poderes.

También se han pronunciado en el mismo sentido el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz Montes, quien a través de las redes sociales ha denunciado que “la amnistía no es un borrón con cuenta nueva. Los que delinquieron grave y violentamente contra la convivencia destruyendo un Estado de derecho, determinan con su moneda de cambio el futuro de un pueblo. Cómplices que venden lo ajeno por un plato de lentejas para seguir en el poder”.

Por su parte, el Arzobispo de Valladolid, Mons. Luis Argüello, realizó una reflexión espiritual sobre los pactos postelectorales con los que Pedro Sánchez se perpetuará en el poder tras las elecciones del pasado 23 de julio pese a no haber sido el PSOE el partido más votado. “Yo no quiero entrar en un juicio de carácter político porque no es la encomienda de un Obispo —detalló—. Pero sí hacer una reflexión, podría decir, de carácter moral, espiritual, cultural”, según Aci Prensa.