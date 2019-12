La Aemps investiga trazas de una sustancia cancerígena en un fármaco habitual para la diabetes

No tiene tintes de alerta, ni de retirada de fármacos, pero de nuevo las agencias reguladoras de los medicamentos, FDA, en EEUU, y EMA, en Europa, ponen el foco en la aparición de trazas de una sustancia potencialmente cancerígena en algunos lotes de metformina. Este fármaco se emplea de forma habitual en los pacientes con diabetes tipo 2.

Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el resto de sus homónimas europeas han tenido conocimiento de la detección de trazas de la impureza N-Nitrosodimetilamina (NDMA) en un pequeño número de lotes de algunos medicamentos de fuera de la Unión Europea (UE) que contienen metformina. En concreto, la alerta

¿Qué es la NDMA?

El NDMA es un contaminante común que se encuentra en el agua y los alimentos, incluidas las carnes curadas y a la parrilla, los productos lácteos y las verduras. Todos están expuestos a algún nivel de NDMA. La FDA y la comunidad científica internacional no esperan que cause daño cuando se ingiere a niveles bajos. El límite de consumo diario aceptable para NDMA en EE UU: es de 96 nanogramos. Las sustancias genotóxicas como la NDMA pueden aumentar el riesgo de cáncer si las personas están expuestas a ellas por encima de los niveles aceptables y durante largos períodos de tiempo, pero una persona que toma un medicamento que contiene NDMA es igual o inferior al límite de ingesta diaria aceptable todos los días durante 70 No se espera que los años tengan un mayor riesgo de cáncer.