Cómo el narcisismo varía y hasta desaparece con la edad

Una nueva investigación de la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos, ha realizado el estudio más largo sobre narcisismo hasta la fecha que revela cómo cambia con el tiempo.

Publicidad

“Hay una narrativa en nuestra cultura de que las generaciones se están volviendo cada vez más narcisistas, pero nadie lo ha analizado a través de las generaciones o cómo varía con la edad al mismo tiempo”, explica William Chopik, profesor asociado de psicología en MSU y autor de la investigación.

El trabajo, publicado en la revista ‘Psychology and Aging’, evaluó una muestra de casi 750 personas para ver cómo el narcisismo cambió de los 13 a los 70 años. Los resultados mostraron que las cualidades asociadas con el narcisismo, como estar pendiente sólo de un mismo, ser sensible a las críticas e imponer la opinión sobre los demás, disminuye con el tiempo y con la edad. Algunos rasgos de carácter, como tener grandes aspiraciones para ti mismo, aumentan con los años.

“Hay cosas que suceden en la vida que pueden sacudir un poco a las personas y obligarlas a adaptar sus cualidades narcisistas --añade Chopik--. A medida que envejecen, forman nuevas relaciones, tienen nuevas experiencias, crean una familia, etc todos estos factores hacen que alguien se dé cuenta de que no se trata solo ‘de ellos’. Y cuanto más envejece, más piensa en el mundo que puede dejar atrás”.

El mayor ímpetu para la disminución del narcisismo, prosigue Chopik, fue conseguir un primer trabajo. “Una cosa acerca de los narcisistas es que no están abiertos a las críticas. Cuando la vida sucede y te ves obligado a aceptar comentarios, romper con alguien o afrontar una tragedia es posible que debas adaptarte para entender que no eres tan increíble como alguna vez pensaste --prosigue--. Hay un momento en el que los narcisistas comienzan a darse cuenta de que ser así no es inteligente si quieren tener amigos o relaciones significativas”.

Publicidad

Chopik descubrió que el grupo de edad que cambiaba más rápido eran los adultos jóvenes. También comprobó que, contrariamente a la creencia popular, los cambios en los niveles de narcisismo duran toda la vida y los cambios no se detienen en una determinada edad o etapa de la vida.

“Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que, también al contrario de lo que mucha gente piensa, las personas que nacieron a principios de siglo comenzaron con niveles más altos de hipersensibilidad, el tipo de narcisismo donde las personas están pagadas de sí mismas, así como de la obstinación, que es la tendencia a imponer opiniones sobre los demás”, explica Chopik.

Publicidad

“No hay muchos datos sobre generaciones anteriores, pero ahora que los ‘Baby Boomers’ están envejeciendo en esa fase de la vida, es una gran parte de la población a la que debemos estar atentos”, advierte.

Con estos hallazgos, los investigadores esperan que el público obtenga una mayor comprensión acerca de los diferentes tipos de narcisismo, así como una nueva visión de las poblaciones mayores poco estudiadas. Además, si le preocupa que alguien sea realmente un narcisista, hay esperanza de que cambie para mejor a medida que envejezca, agregó Chopik. Ep