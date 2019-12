Mª Elisa Calle: “La Hesperidina es beneficiosa para los vasos sanguíneos y es antioxidante”

-Siempre hablamos de la vitamina C de los cítricos, pero ¿tienen más elementos beneficiosos para la salud aparte de esta vitamina esencial?

-Además de vitamina C, que es cierto que está en una buena cantidad, los cítricos en general contienen otras sustancias, como los polifenoles, que como la Vitamina C son también antioxidantes. Por otro lado, estas frutas contienen fibra, ácido fólico, potasio, selenio y Zinc, además de azúcares de la fruta y alguna pequeñísima cantidad de proteína

-Dicen que contienen polifenoles y hesperidina ¿qué es esto exactamente y qué beneficios aporta a nuestra salud?

-Los polifenoles son moléculas ampliamente distribuidas en la naturaleza, sobre todo en frutas y verduras. Dentro de ellos se encuentran los polifenoles de los cítricos, uno de los cuales es la hesperidina. La hesperidina es una flavonona que se encuentra en la parte blanca, albelo, de las naranjas y que tiene propiedades beneficiosas para los vasos sanguíneos y es antioxidante. Cuando tomamos una naranja consumimos estos polifenoles. Cuando tomamos un zumo también consumimos polifenoles, aunque el zumo hecho en casa tiene menos cantidad ya que no usamos la parte blanca, mientras que si es un zumo industrial exprimido (NO néctar) se aprovecha parte del albelo y contiene más hesperidina que el hecho en casa

-¿Realmente la vitamina c y los otros componentes de los cítricos tienen algún tipo de valor preventivo? ¿Respecto a qué enfermedades?

-Todos los antioxidantes disminuyen el envejecimiento celular, favorecen las funciones del metabolismo celular y disminuyen los radicales libres. La hesperidina de las naranjas potencia la acción antioxidante de la Vitamina C y en conjunto estas moléculas disminuyen el riesgo de hipertensión arterial, disminuyen los niveles de colesterol LDL, disminuyen el riesgo de diabetes de la madurez o tipo II y son anti inflamatorias. Pero además, las naranjas y otros cítricos tienen fibra que disminuye el riesgo de hiperglucemia. La hesperidina además se utiliza en el tratamiento de venas varicosas, al mantener el tono de los vasos sanguíneos y favorecer la flexibilidad de dichos vasos

-¿Están especialmente indicados durante los catarros, o en los períodos de cicatrización o en algún otro momento?

-En realidad los cítricos no tienen efecto de prevención de enfermedades virales o bacterianas, aunque como contienen agua, pueden ayudar en la recuperación de los catarros, tomadas en forma de zumo o enteras, ya que ayudan a hacer las secreciones nasales más fluidas y fáciles de eliminar, pero no por ser cítricos sino por ser hidratantes

-¿ Son recomendables para todos?

-Si, salvo que se sea alérgico a alguno de los compuestos de esa fruta. Cualquier persona, independientemente de su sexo y su edad puede beneficiarse de consumir cítricos, naranjas, mandarinas etc… De hecho es la primera fruta que se recomienda a los lactantes. Solo hay que tener precaución con los pomelos ya que pueden interferir con algunos medicamentos y no está recomendado en personas con tratamientos farmacológicos por enfermedades crónicas. En caso de sufrir alguna enfermedad que requiera un tratamiento farmacológico crónico, debe de consultar a su médico si puede tomar pomelos o toronjas o mucho limón. No se ha encontrado interacción con otros cítricos como naranjas y mandarinas

-¿No son perjudiciales para las migrañas?

-No, las migrañas tienen un componente hereditario, en el que se produce una constricción de los vasos sanguíneos. Las migrañas reales son una enfermedad con un componente inflamatorio y las personas que las sufren deben de ser atendidas por su médico, que es quién determinará el tratamiento a seguir para eliminarlas, pero no se ha encontrado que las frutas o las verduras influyan de manera decisiva en la aparición de migrañas

-¿Y cómo se deben tomar? ¿Siempre en piezas de fruta y nunca en zumos que ahora dicen que son menos recomendables?

-Lo ideal es tomar la fruta entera, pero un zumo natural de naranja dentro de una dieta correcta rica en futas y verduras, ayuda a conseguir que se consuman al menos 3 raciones de fruta al día. En este sentido el zumo de naranja natural de obtención industrial tiene mayor cantidad de hesperidina que el hecho en casa, aunque no tiene las misma cantidad de fibra, pero podemos aumentar la cantidad de fibra consumiendo el zumo 100% natural con pulpa

-¿Son iguales unos cítricos que otros?

-Como he indicado antes, algunos cítricos pueden interferir con fármacos. Por lo demás la cantidad de Vitamina C es diferente y los compuestos antioxidantes polifenoles son distintos. La naranja tiene hesperidina, rutina y naringina, el limón contiene menos hesperidina pero más citrina

-En cuanto a los suplementos ¿son tan recomendables los de vitamina C como se está diciendo ahora mismo?

-No, salvo que por alguna razón no se obtenga de los alimentos.. De hecho cuando la cantidad de Vitamina C es muy grande, pasa de ser un antioxidante a ejercer el efecto contrario, es decir, ser prooxidante. Hace años se recomendaba a los fumadores pero se ha comprobado que no solo no les disminuye los riesgos provocados por el consumo de tabaco sino que incluso los puede potenciar. La Vitamina C está presente en la mayoría de las frutas y en muchas verduras, por lo que con una dieta normal tenemos más que suficiente para cubrir las necesidades del cuerpo. Por otro lado siempre es mejor consumir los alimentos que contienen vitaminas y polifenoles a tomar suplementos.