El confinamiento frena la curva de la pandemia a la espera de los test

Belén Tobalina - Madrid

Conseguir que la curva epidémica pase a tener forma cóncava (palma de la mano hacia arriba) a convexa (hacia abajo). Ése es el objetivo hoy en la lucha contra el coronavirus. Pero antes de doblar la curva, primero hay que lograr llegar al pico. Y lo cierto es que España empieza a frenar o a aplanar la curva a tenor de los datos publicados ayer por el Ministerio de Sanidad: 78.797 casos confirmados acumulados, de los cuales 6.549 son casos nuevos. Puede parecer mucho, y ciertamente así es, pero se trata de un incremento porcentual del 9,06% respecto al sábado, día en el que el aumento porcentual fue del 12,78% respecto al viernes. Y no solo. Se trata del menor aumento desde al menos el lunes 23 de marzo. Es decir que, aunque los contagios siguen subiendo, el ritmo al que la epidemia de Covid-19 se expande es menor en nuestro país, se está frenando.

También se detecta esta misma desaceleración en cuanto a los fallecimientos. Así, aunque se informó de 838 defunciones más que el día anterior, lo cierto es que el ritmo se está aplanando: ayer hubo un 14,73% más muertes que el sábado, pero el sábado hubo un 17,13% más que el viernes, que hubo que lamentar un 18,81% más de fallecidos que el jueves... Y lo mismo sucede con las UCIS. Ayer, había en ellas 4.907 (7,26% de aumento respecto al día anterior, cuando hubo un 8,96% más ingresos en UCIS que el viernes y así sucede al menos desde el lunes 23. Ahora bien, esto no quita que estén saturadas, ya que una persona permanece en ellas «entre 21 y 28 días cuando antes de la epidemia pensábamos que el tiempo sería una semana», precisa Alex Arenas, catedrático de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona. Y de ahí la urgencia de que se doble la curva cuanto antes.

«Se están frenando los contagios activos», afirma el ingeniero Mario Miravete, de ZZ Data Labs, al analizar el total de casos confirmados acumulados de Sanidad, menos los fallecidos y menos los recuperados. «El efecto del confinamiento (el parcial, no el total anunciado el sábado por Pedro Sánchez) –prosigue– empieza a verse en las gráficas. Así, la curva de contagiados por millón de habitantes se está frenando en algunas Comunidades Autónomas, como es el caso de Madrid, Cataluña y Extremadura. En otras, como La Rioja, Navarra, Castilla y León y Castilla-La Mancha sube. Y en País Vasco, en cambio, la progresión es muy lineal». De modo que, a nivel estatal, lo que el modelo de esta compañía detecta es «que la gráfica de la epidemia en nuestro país se está ralentizando, ya no crece al ritmo que lo hacía, lo que no quita que pueda haber picos como sucedió en China, donde estuvieron tres días bajando la curva y luego subió».

«Si la tendencia continúa así podemos empezar a ver que baja la curva a partir de la próxima semana. Ahora bien, el problema es que seguimos sin saber cuántos son asintomáticos. En China el 5 de febrero registraron 3.700 casos nuevos, luego 3.140, después 3.380. El 11 de febrero eran 2.015, pero el día 12 tuvieron 14.000 casos nuevos debido, entiendo, a que fue cuando hicieron pruebas a la población».

Un efecto que también detecta el modelo de Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia. «Si el sábado el modelo arrojaba que se llegaría al pico el 5 de abril con 147.756 infectados (sin contar los «ocultos), el domingo (ayer) adelantó un día el pico, al 4 de abril, y redujo a 121.056 el número de infectados confirmados que habría entonces. El modelo predice eso y veo que los de otras universidades también, por lo que esperamos que la predicción sea más optimista en los próximos días».

«Al quedarnos en casa vamos a salvar al menos 5.500 vidas»

«El confinamiento total puede adelantar el momento de llegar al pico y doblar la curva», afirma Arenas, que asegura que «si lo hacemos bien podemos llegar al pico 10 o 12 días antes de lo que se esperaba. Estimamos que en siete o nueve días vamos a empezar a ver una reducción en el número de nuevos casos. Y lo más importante, esta medida supone que entre todos vamos a salvar al menos 5.500 vidas». Un dato muy elevado, máxime cuando se compara con los fallecidos acumulados de ayer: 6.528. «Eso no quiere decir que no tengamos que lamentar más muertes», puntualiza Arenas, que recuerda que, «cuando se doble la curva, seguirá habiendo peligro de reinfección, por lo que es esencial volver a la fase anterior. Ahora estamos trabajando en modelos para ver si habría que salir del confinamiento de forma desincronizada, en qué sitios abrir y dónde no desde un punto de vista epidémico».