Saber cuántas personas están inmunizadas, siguiente objetivo de Sanidad

El coronavirus ha infectado ya a 124.736 ciudadanos y ha provocado el fallecimiento de 11.744 personas en España, según acaba de informar el Ministerio de Sanidad. Respecto al viernes, estos datos muestran que en solo 24 horas se han incrementado en 7.026 el número de casos y en 809 el número de defunciones.

El ritmo de crecimiento de nuevos casos se está frenando. Así, pese a registrar un incremento del 5,97% respecto a los datos facilitados el día anterior, se trata de la menor subida porcentual desde el pasado lunes 23 de marzo. Respecto a los fallecidos, si ayer se alcanzaron las 932 defunciones en solo 24 horas, hoy han sido 123 fallecimientos menos que el día anterior. Esto supone un 7,4% más respecto al viernes, pero es la menor subida desde al menos el 23 de marzo.

Ya hay 6.532 personas en las UCIS, lo que suponen 116 ciudadanos más en estas unidades que el día anterior. En un día han subido en un 1,81% los ingresados en UCIS.

En cuanto a los curados de esta enfermedad infecciosa, ya son 34.219 las personas que han sido dadas de alta; es decir, 3.706 ciudadanos en un día, lo que supone un 12,15% más que el viernes.

La jefa de Área de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, que ha sustituido a Fernando Simón al frente del Comité Técnico de Seguimiento del Covid-19, ha hecho hincapié en que estos datos denotan que “la tendencia de nuevos casos se mantiene a la baja, es similar a la de ayer”.

“El incremento en el número de casos es de un 6% y esto confirma la tendencia a la baja que llevamos observando estos días. Lo mismo ocurre con los casos hospitalizados y los ingresados en UCI. Estamos en alrededor del 10% de incremento de casos en hospitalización y de UCI, frente a crecimientos del 20% y el 30% que se daban la semana pasada. En algunas autonomías está disminuyendo ya el número de pacientes ingresados respecto a ayer”, ha añadido la doctora Sierra, que cuando ha sido preguntada por el número de casos “ocultos” que no figuran en las estadísticas, ha explicado que “nos hemos centrado en confirmar casos con cierta severidad, casos graves y casos entre el personal sanitario y el personal esencial. Sabemos que hay muchos más casos leves que no se han confirmado. Somos conscientes de que hay casos leves que no están en esta lista”. “Según un estudio científico, podemos ver que un 15% de la población estaría inmunizada, ya que han podido pasar la enfermedad. Las cifras de letalidad son tan altas porque estamos centrados en pacientes graves, con el paso de las semanas y meses veremos la foto global”.

En este sentido, con el fin de ver la incidencia en nuestro país, la doctora Sierra ha asegurado que el siguiente objetivo del Gobierno, “ahora que el sistema parece que se está conteniendo en nuevos casos hospitalizados, ver cuánta población tenemos ya inmunizada y cuánta está teniendo enfermedad de forma más leve”. Es decir, planificar estudios de seroprevalencia para saber cuántas personas han pasado ya la enfermedad y así poder decidir cuáles son los siguientes pasos a seguir. “Estamos preparando ya estos estudios”, ha precisado, no sin antes afirmar que hoy hay “un rayo de esperanza, pero hay que estar vigilantes. Sabíamos que efecto de las medidas tardaría semanas en llegar, y los resultados los estamos viendo ahora”.

Durante la rueda de prensa también se manifestó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están empezando a detectar cierto relajamiento a la hora de seguir las normas, por lo que se pidió a la ciudadanía que respetásemos las normas.

Tras lamentar el fallecimiento de Manuel Matías, destinado en Valdemoro, el general jefe del Estado Mayor de la Guarcia Civil, José Manuel Santiago, precisó que ayer identificaron “a 147.108 personas, se interpusieron 5.654 denuncias y se procedió a la detención de 21 personas por delitos de resistencia y desobediencia”. El general explicó que ayer colaboraron en la desinfección de centros y residencias de Almería, Málaga y Segovia, que se dio ayuda en el traslado a una persona enferma que no quería ingresar en un hospital, en León, y que se colaboró en la entrega de medicamentos". Santiago quiso contar la historia de la pequeña Lara, que nació ayer en Lugo, después de que unos agentes, al ver un coche estacionado en el arcén, pararan. La mujer estaba dando a luz en el vehículo, por lo que los “agentes dieron auxilio a madre y al niño” que iba con ella y su marido. “La madre y la pequeña fueron trasladados en ambulancia medicalizada hasta Ferrol”, ha recordado insistiendo en que “siempre hay motivos para sonreír tal y como demuestra el caso de la pequeña Lara. Hay que tener esperanza. Hoy quiero centrarme en dar ánimo y todo nuestro agradecimiento para los sanitarios, y para los investigadores que trabajan sin descanso para obtener una vacuna”, ha añadido.

Respecto a Movilidad y Transporte, Maria José Rallo, ha hecho un balance del uso de transporte entre este lunes y el viernes en comparación con la semana pasada. Así, en cercanías “el uso ha sido un 30% inferior al de la semana pasada. Si un día de marzo de 2019 iban 1.300.000 personas esta semana 90.000, la semana pasada, 130.000”. “El confinamiento está funcionando. Ahora hay que reducir los traslados que se hacen a pie, lo que requiere que hagamos un esfuerzo adicional”, ha insistido.