«Me quedo con la sonrisa de Arrimadas. El resto, suspende»

Muchos le conocen como «El arquitecto de las sonrisas de los famosos». El doctor Iván Malagón, Medalla de Oro al Prestigio Profesional del Foro Europa, es el único ortodoncista español incluido en el grupo internacional DSD Masters. Durante el confinamiento, ofrece consultas on-line vía Instagram (@ivanmalagon) para el público en general.

-¿Cómo evitar una urgencia odontológica durante el confinamiento?

-Ahora, más que nunca, hay que evitar tener un problema en las encías o en los dientes. Para ello, hay que tener una buena higiene bucal, con un cepillado efectivo, atendiendo a todas las partes de la boca, tener hábitos saludables (alimentación adecuada, prestar atención a los cambios de temperatura y no comer alimentos duros o pegajosos).

-En Instagram ofrece consultas online gratuitas para pacientes y para el público en general. ¿Qué consejos daría para evitar un problema buco-dental?

-Es clave transmitir a los niños la importancia de limitar la ingesta de dulces, decirles que aprovechar el tiempo en la higiene buco-dental diaria es algo muy necesario para su presente y su futuro, y que usar el limpiador de lengua, el hilo dental... son hábitos básicos. Para los adultos: reducir el consumo de bebidas azucaradas (incluidos zumos de frutas procesados) y carbonatadas, y saber que la ingesta habitual de vino tinto tiñe los dientes. Hay que evitar el consumo de alcohol y tabaco, ya que empeora la salud de encías. Y, por último, las personas mayores deben ser conscientes de mantener hidratada la boca y las prótesis en todo momento. Se ha demostrado que las mucosas húmedas no favorecen la infección por el virus.

-¿Ha tratado urgencias estos días?

-No, pero estamos manteniendo las consultas virtuales e, incluso, estamos haciendo llegar por correo certificado los alineadores que los pacientes necesitan para avanzar con sus tratamientos activos.

-¿Con qué sonrisa se quedaría de un político para bien y para mal?

-La de Inés Arrimadas es la mejor, con diferencia, de todo el panorama político. No es perfecta, por supuesto, pero es armónica y da la sensación de higiene y cuidado. En general, el resto de líderes políticos suspenden en cuanto a un estado buco-dental apropiado, y más tratándose de personas muy expuestas; deberían dar ejemplo en todos los sentidos, incluido el del cuidado e higiene de aquello que dice tanto de uno mismo: su sonrisa. Desafortunadamente, la sonrisa de Pablo Iglesias es la que da una sensación de menor cuidado buco-dental.

-¿Qué políticos se han blanqueado los dientes?

-Es difícil valorarlo en fotos de archivo, pero los que muestran un color dental más natural y cuidado son Inés Arrimadas o Pablo Casado.

-¿Con qué sonrisa de «celebrities» se quedaría?

-Me encanta la sonrisa natural de Adriana Ugarte. En el mundo del deporte, con la del ex-atlético Fernando Torres, que últimamente ha dado un giro espectacular en la calidad de su sonrisa.

-¿Cree que después del confinamiento habrá un «boom» de citas odontológicas?

-No creo que vayan a acudir en masa como si fuera el «black Friday». La gente se lo tomará con calma. Pero cuando pase todo esto la gente necesitará salir y vivir, gastar dinero y verse guapas y guapos.

-¿Qué dos cosas desaconsejaría que la gente se hiciera en la boca?

-Es una pena cuando veo que a un paciente, con el objetivo de conseguir una sonrisa «perfecta» rápidamente, algún profesional le ha colocado unas fundas de porcelana sin haber tenido en cuenta que esos dientes no estaban alineados ni nivelados, de modo que sufrieron el tallado de sus dientes, reduciendo su tamaño y en muchas ocasiones viéndose obligados a tener que «matar el nervio» de esas piezas dentales sanas, para colocar las fundas. También recomendaría que no se sometan a blanqueamientos dentales con demasiada frecuencia, que se preocuparan no sólo del color, sino de la supervivencia de los dientes.