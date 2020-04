Cómo alimentarnos en casa para mantenernos sanos (y sin coger kilos de más)

No olvides los alimentos esenciales que no pueden faltar: verduras y frutas de larga duración, que deberán ser consumidas a diario; pescado para dos o tres veces por semana, carnes preferiblemente magras y los productos lácteos que más nos gusten, sin dejar de lado los productos no perecederos como la pasta, los arroces o las legumbres, todo ello siempre cocinado con aceite de oliva virgen extra e idealmente con pan integral.