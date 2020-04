El Ministerio de Sanidad apenas ha recogido parcialmente el guante lanzado por Cataluña, tras destapar esta comunidad, como también hiciera Madrid, que el número real de fallecidos por Covid 19 es mucho mayor del que arrojan las cifras oficiales del Gobierno.

El departamento que dirige Salvador Illa reclama ahora a las autonomías información epidemiológica adicional para poder calibrar la dimensión real de una tragedia que golpea a España en mayor medida que al resto de los países del mundo. Con ella, el Ministerio sabrá el total acumulado de casos confirmados fallecidos, independientemente del lugar en el que se produzca el fallecimiento, lo que permitirá incluir en las estadísticas las defunciones producidas en residencias y domicilios, hasta ahora no contabilizadas en su mayor parte. Sin embargo, Sanidad ignora a Cataluña y no incluirá en los datos oficiales los casos sospechosos no confirmados mediante test, aunque muestren todos los síntomas de haber padecido la enfermedad. Con ello, miles de pacientes seguirán fuera de las cifras oficiales. Básicamente, porque sigue sin haber test.

En una orden publicada ayer en el BOE, Sanidad pide a las autonomías que le notifiquen, además, otras informaciones como, por ejemplo, el total acumulado de casos confirmados mediante prueba diagnóstica, que puede ser un PCR o un test rápido de anticuerpos, incluyendo personas sintomáticas y asintomáticas, y el total acumulado de casos confirmados sintomáticos también mediante ambas pruebas, con síntomas durante la prueba.