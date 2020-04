«Estamos a pocas semanas de decir que lo hemos superado»

"Hemos aprendido que la enfermedad es más grave de lo que se pensaba. También que no vale cualquier respirador, sino que debe cumplir unos mínimos tecnológicos indispensables; que no es un problema sólo pulmonar, pues puede presentar disfunciones a nivel multiorgánico; o que la sobreinfección bacteriana es también muy frecuente». Esas son es las principales conclusiones del presidente la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), Ricard Ferrer Roca, sobre la situación con la pandemia del coronavirus. Pese a ello se muestra optimista: «Creo que estamos a pocas semanas de poder decir que lo hemos superado», asegura.

El doctor Ferrer Roca, fue el encargado de trazar el panorama actual de la lucha contra el virus y de evaluar los retos que está suponiendo para las Unidades de Cuidados Intensivos teniendo en cuenta que «las camas de algunas unidades han llegado a triplicarse incluso a establecerse en zonas extra hospitalarias, como el hospital creado en Ifema» en el primer webinar sobre el Covid-19 y Medicina Intensiva, que tuvo lugar esta semana organizado por la Semicyuc y en el que expertos en Medicina Intensiva e Inmunología abordaron diversos aspectos de la enfermedad y cómo está afectando a estas unidades.

Es por ello que valora enormemente los equipos multidisciplinares que se han creado en todos los centros. Además, destaca «el tremendo esfuerzo de la comunidad de intensivistas, incluso a pesar de la falta de equipamiento y recursos en muchas ocasiones». Según este experto, «el problema ahora se centra en los pacientes críticos». Es el momento en el que las UCI se enfrentan a pacientes más necesitados de soporte ECMO, personas que en muchas ocasiones ya estaban hospitalizadas pero cuyos casos se han complicado.

Carga viral y gravedad

Jesús Francisco Martín Bermejo, investigador especializado en respuesta inmumoinflamatoria frente a la infección del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, por su parte expuso la cada vez mayor certeza de que hay una clara relación entre la carga viral y la gravedad del estado de cada paciente. El experto indicó que el gran objetivo es la búsqueda de un antivírico eficaz, ya que actualmente no existe una terapia específica con evidencia científica suficiente. Para el doctor, «todo lo que no sea conseguir el antiviral es poner tiritas. Lo ideal sería un control temprano con terapias precoces, pero será difícil mientras no haya antivirales».

Por último, Fernando Suárez Sipmann, intensivista del Hospital de La Princesa de Madrid, explicó que el perfil de los pacientes más necesitados de soporte respiratorio son aquellos «con obesidad, con un índice de masa corporal por encima del 35%; con hipertensión y/o con patologías respiratorias previas».

El evento, que contó con la colaboración de Gilead, se engloba dentro de las actividades de la Fundación Española del Enfermo Crítico.