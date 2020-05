El primer test de autodiagnóstico de Covid-19 ya está disponible en España

El primer kit de autodiagnóstico de Covid-19 ya está disponible en España. Certificado por médicos españoles ya se puede adquirir online a través de la web covitest.es por un precio desde 79 euros y envío gratuíto. El test, que se puede recibir en casa en 24 horas, viene con todo lo necesario: dispositivo de prueba, de punción, cuentagotas, buffer (solución salina tamponada con fosfato y conservante), toallita desinfectante e instrucciones de uso.

Antes de su comercialización en España, ha sido sometido a un estudio clínico para corroborar la efectividad del producto, liderado por el Dr. Bentué de Ávila, especialista en medicina interna y adjunto del servicio de urgencias del Hospital de Mataró. Los resultados muestran una especificidad del 98,9% y una sensibilidad del 94,4%.

Según se especifica en su página web, estas serían sus principales características: Ofrece un resultado instantáneo en 15 minutos, realiza cuatro tipos de muestra: sangre de punción digital / sangre total / suero / plasma, tiene una alta especificidad y precisión y es muy fácil de usar y operar.

Formulario médico

No obstante, desde la compañía advierten que debido al estado de alarma vigente en nuestro país solo se puede realizar un test bajo prescripción médica, por lo que la empresa ha desarrollado un formulario para aquel que desee adquirirlo. En el formulario se incluyen preguntas comunes sobre si la persona pertenece a un grupo de riesgo o no y sobre la sintomatología que haya podido padecer en los últimos días o semanas. Una vez completado, un médico revisa si es apto o no para la prescripción médica y si lo es, la firma de manera electrónica, como una receta digital.

Si no es apto, en la web le saldrá el siguiente mensaje: “En atención a la normativa establecida por la autoridad sanitaria, lamentamos decirle que no cumple con los criterios para la prescripción médica del test. Si cambia alguna de sus circunstancias (grupo de riesgo, o comienza a padecer alguno de los síntomas descritos anteriormente), vuelva a realizar el cuestionario de evaluación. En ese caso, si podremos prescribirle el producto y podrá proceder a su compra”.

Una vez aceptada nuestra compra, se pueden adquirir más de una unidad, pero cada posible paciente debe realizar el proceso de análisis de manera individual. El hecho de que se puedan comprar lotes supone una herramienta muy eficaz para aquellas empresas que quieran detectar de forma rápida el virus en sus empleados antes de volver a su puesto de trabajo.

COVIDTEST detecta la presencia de las inmunoglobulinas IgG e IgM; pero para un diagnóstico preciso en determinadas ocasiones es recomendable completar el análisis con un PCR porque éste puede detectar la presencia del virus antes incluso de que se hayan generado las mencionadas inmunoglobulinas.

Estos son los significados clínicos en función de los resultados:

Los tres negativos: el paciente no tiene Covid-19.

PCR positivo e inmunoglobulinas negativo: periodo ventana.

PCR positivo, IgM positivo y IgG negativo: estadio temprano de la infección.

Los tres positivos: fase activa de la infección.

PCR positivo, IgM negativo e IgG positivo: fase final de la infección.

PCR negativo, IgM positivo e IgG negativo: estadio temprano con falso negativo, requiere PCR de confirmación.

PCR e IgM negativos pero IgG positivo: infección pasada y curada.

PCR negativo, IgM e IgG positivos: enfermedad en evolución, requiere PCR de confirmación.