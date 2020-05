Sanidad desaconseja ahora usar test rápidos para los diagnósticos, después de que Sánchez dijera que son “muy importantes”

El Gobierno considerará a partir de ahora como caso sospechoso de infección por SARS-Cov-2 “a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire”. Así figura en la nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control de transición de la pandemia provocada por el coronavirus, un documento que añade como síntomas atípicos los dolores musculares, las diarreas, el dolor torácico, las cefaleas, la odinofagia (dolor de garganta al tragar alimentos) y la anosmia (pérdida de olfato).

En él se determina, además, que “a todo caso sospechoso de infección” se le practicara “una PCR u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada” en las primeras 24 horas. “Si la PCR resulta negativa y hay alta sospecha clínica de Covid 19 se repetirá la PCR con una nueva muestra del tracto respiratorio. Si la PCR continúa siendo negativa y han transcurrido varios días desde el inicio de los síntomas, se podrá plantear la detección de IgM mediante una prueba serológica tipo Elisa u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento”.

El documento añade que, según la evidencia actual, la OMS recomienda el uso de test rápidos para determinadas situaciones, estudios y con fines de investigación. En general, estos no deben usarse para el diagnóstico ni para la toma de decisiones clínicas, hasta que esté disponible la evidencia que respalde su uso para estas indicaciones”. Esta recomendación choca con otras anteriores. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó en una de sus intervenciones en el epicentro de la pandemia que ya se había materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos, algo, según dijo, “muy importante”. Según dijo, se trataba de “test fiables, homologados”, destacando especialmente dicha homologación, porque, explicó, “deben contar con todas las garantías sanitarias”.

El documento del Ministerio añade que “si en el contexto de un estudio de contactos o un estudio de cribado se detecta un caso con PCR positiva en un individuo asintomático, éste se clasificará como caso confirmado”. El Ministerio de Sanidad aprovecha para hacer una nueva clasificación de casos. Caso sospechoso sería aquel que cumple criterio clínico de caso sospechoso hasta obtener el resultado de la PCR. Caso confirmado con infección activa sería un caso con o sin clínica y PCR positiva y los que cumplen el criterio clínico, con PCR negativa y resultado positivo a IgM por serología. Aquí excluye los test rápidos. Los casos probables serían los de infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y radiológico compatible con Covid 19, con resultados de PCR negativos o los casos sospechosos on PCR no concluyente. Casos descartados serán aquellos con PCR negativa e IgM también negativa, si esta prueba se ha realizado, en los que no hay una alta sospecha clínica.

Según el Ministerio de Sanidad, “la detección precoz de todos los casos compatibles con Covid 19, uno de los puntos clave para controlar la transmisión, pasa por reforzar los equipos de profesionales de la atención primaria garantizando la capacidad diagnóstica y de manejo de casos desde este nivel, asegurando la disponibilidad de material necesario para ello, así como la disponibilidad de equipos de protección de personal”, junto lo que llevan pidiendo los profesionales sanitarios desde el principio de la crisis. “Asimismo, la realización de pruebas de PCR debe estar dirigida fundamentalmente a la detección precoz de los casos, priorizándose esta utilización frente a otras estratégicas”.