Una familia media gastará 230 euros al mes en mascarillas

-¿A quién afecta la obligatoriedad de llevar mascarilla?

-A los mayores de seis años, aunque Sanidad permite no llevarla a las personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso, a aquellas en las que la utilización esté contraindicada por motivos de salud justificados, a las que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su uso y a los que desarrollen actividades en las que la mascarilla resulte incompatible con las mismas. También permite no llevarla por causa de fuerza mayor o situación, aunque Sanidad no da detalles.

-¿Y los menores de seis años?

-Sanidad dice que no tienen que llevarla, pero sí la recomiendan para la población de entre tres y cinco años. Sorprendentemente, no dice nada para los de entre cinco y seiss.

-¿Será obligatorio utilizarla en todos los lugares?

-No. Solo en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros. Si se mantiene esta distancia, la mascarilla no será obligatoria.

-¿Puede una persona quitársela para correr?

-En principio, sí, siempre que mantenga una distancia de seguridad. Se trataría de una actividad en la que, por su propia naturaleza, el uso es incompatible.

-¿Es obligatorio llevarla cuando se está conduciendo? ¿Y en casa?

-La norma no establece nada al respecto. La redacción es mejorable y puede interpretarse cualquier cosa. La Dirección General de Tráfico ya avanzó antes en su cuenta de twitter que en los transportes privados particulares y en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrían desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que usen mascarillas y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes. Por su parte, el uso de la mascarilla en casa no es obligatorio.

-¿Hasta cuándo será obligatorio con carácter general?

-Mientras duren el estado de alarma y sus prórrogas, aunque no es descartable que Sanidad lo prolongue más tarde.

-¿Qué sanciones hay si se incumple la orden?

-La norma no especifica nada, pero las sanciones por no llevarla en el transporte público oscilan entre los 601 y los 30.000 euros. Antes de imponer la multa los agentes deben instar al infractor a ponérsela. Si no lo hace, es cuando puede ser sancionado por desobediencia.

-¿Qué mascarilla hay que utilizar?

-Sanidad habla de cualquier tipo, «preferentemente higiénicas y quirúrgicas», que cubran nariz y boca.

-¿Protegen las mascarillas higiénicas?

-Resulta sorprendente que Sanidad las recomiende, ya que su eficacia como medio protector ha sido puesta en duda por organizaciones como la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria y el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. El Ministerio de Trabajo hizo un documento en el que señala que «no están diseñadas para proteger de ningún riesgo y no se recomiendan para situaciones que impliquen exposición a agentes peligrosos». Son una categoría inexistente como tal en España hasta abril y no son un producto sanitario. Ante la falta de materiales, el Gobierno trató de darles un paraguas con normas UNE impulsando para ello una normalización exprés.

-¿Y las quirúrgicas?

-Las quirúrgicas sí son un producto sanitario y procuran algo más de protección que las higiénicas. Su adquisición individualizada debe realizarse por personal sanitario y su reparto a cargo de la policía y otros colectivos no sanitarios vulneraría la normativa. Este tipo de mascarillas protege más a las otras personas de un contagio que a uno mismo.

-¿Cuánto gastará un matrimonio con dos hijos mayores de seis años en mascarillas?

-Si optan por las quirúrgicas, que son mejores, deben saber que el precio máximo de venta en farmacia fijado por el Gobierno es de 0,96 euros por unidad. Si utilizaran este producto una sola vez al día, el gasto de toda la familia al mes sería de 115,2 euros. Lo aconsejable es que se use más de una al día, por lo que el gasto se dispararía al doble, 230,4, si cada uno utilizara dos. Las higiénicas son más baratas, dependiendo de dónde se compren. Algunas son lavables.

-¿Cuántas veces ha cambiado Sanidad de criterio sobre las mascarillas?

-Muchas. El 5 de marzo decía que «es importante saber que la población sana no necesita usarlas». El 24 de ese mes insistía en que «si estás sano no es necesaria». El 11 de abril ya empezó a recomendar su uso. El 4 de mayo, se fijó la utilización obligatoria en los transportes públicos.

-¿Existe algún informe científico que justifique estas decisiones de Sanidad?

-No ha mostrado ni uno solo.