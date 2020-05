Trabajo aseguraba en marzo que una de las mascarillas que ahora recomienda Sanidad, no protege

La decisión del Ministerio de Sanidad de establecer a partir de mañana la obligatoriedad de la utilización de las mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros no sólo contradice lo que decía el propio departamento que dirige Salvador Illa en marzo, mes en el que afirmaba que su uso no era necesario por parte de las personas sanas.

En la norma publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio subraya que “a los efectos de lo dispuesto en la presente orden, se entenderá cumplida la obligación a que se refiere el apartado anterior mediante el uso de cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénicas y quirúrgica, que cubra nariz y boca. Se observarán, en todo caso, las indicaciones de las autoridades sanitarias acerca de su uso”.

La justificación de la medida es que “el uso generalizado de mascarillas por parte de la población general para reducir las transmisión comunitaria del SARS-CoV2 está justificado no sólo por su alta transmisibilidad, sino también por la capacidad que han demostrado las mascarillas para bloquear la emisión de gotas infectadas, muy importante cuando no es posible mantener a distancia de seguridad”. “Asimismo -añade- es necesario seguir un principio de precaución que permita continuar por la senda de la reducción de los casos de contagio de la enfermedad en nuestro país, principalmente cuando no se dispone de otras medidas como la vacunación”.

¿Qué opinaban otros ministerios de algunas de las mascarillas recomienda “preferentemente” el departamento que dirige Illa, como las higiénicas? En un documento del pasado mes de marzo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Ministerio de Trabajo y Economía Social aseguraba de estas mascarillas higiénicas que “no están diseñadas para proteger de ningún riesgo” y “no se recomiendan para situaciones que impliquen exposición a agentes peligrosos”. El carácter protector de este tipo de mascarillas, que no entran dentro de la categoría de productos sanitarios, también ha sido cuestionado por organizaciones tan importantes como la Federacion Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) o el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.