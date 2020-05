La Ciudad Autónoma de Ceuta, que se encuentra en fase 2 de la desescalada, podría volver a la fase 0 como consecuencia de un “repunte inusual y muy importante”, que ha elevado a 22 los casos activos y a 271 las personas en aislamiento domiciliario por haber estado en contacto con coronavirus.

En una rueda de prensa telemática, el consejero de Sanidad del Gobierno ceutí, Javier Guerrero (PP), ha mostrado hoy su “gran preocupación”: “si no somos responsables nos espera volver para atrás ya que se han detectado 2 positivos y 80 aislados por culpa de una fiesta de cumpleaños y ésto no puede ser porque se pueden hacer reuniones de 15, pero no fiestas”.

“A nivel epidemiológico hemos superado a Murcia, Baleares, Melilla e incluso Andalucía y actualmente tenemos una cifra de aislamientos y casos que no ocurre ni en Madrid”, ha lamentado el consejero.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantuvo ayer una reunión telemática con el consejero ceutí. “Me dijo que si seguíamos así volveríamos a fase 0”, ha confesado Guerrero, que descarta pedir al Gobierno central el pase de la ciudad autónoma a fase 3.

“Sólo me planteo asegurar la fase 2 porque el ministro estaba muy enfadado”, ha precisado Javier Guerrero, quien ha resaltado que ha visto “mucha relajación” en los barrios de la periferia y ha pedido la mediación de la Delegación del Gobierno para que la Policía Nacional y la Guardia Civil tengan mayor presencia policial en las calles.

En este sentido, ha dicho que “hay que actuar contra las actitudes irresponsables porque he visto muchas terrazas y bares que no están cumpliendo con la normativa y nosotros vamos a empezar a denunciar por atentados contra la salud pública porque hay muchos grupos que no cumplen con las medidas”."Ceuta necesita de la responsabilidad de todos los ceutíes", ha añadido.

Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia piden la Fase 2

Los gobiernos autonómicos de Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana han pedido al Ministerio de Sanidad que todo su territorio transite desde este lunes hacia la Fase 2, mientras que Cataluña y Castilla y León lo han solicitado solamente para algunas regiones concretas.

Por su parte, el archipiélago balear al completo, algunas zonas rurales de Aragón y las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, en Canarias, han pedido estrenar el mes de junio en la Fase 3, que permite entre otras cosas la movilidad entre regiones que se encuentran en la misma etapa. Algunas islas llevan ya los 15 días establecidos a priori por el Ministerio de Sanidad para el cambio de Fase.

El pasado viernes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que gran parte del territorio nacional avanzaba hacia la Fase 2 de modo que desde el lunes 25 de mayo se encuentran en esta etapa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Extremadura, Baleares, Canarias, Murcia, Ceuta, Melilla y algunas regiones de Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña. El resto de España transitó por su parte hacia la Fase 1 encontrándose en esta etapa el 53 por ciento de los ciudadanos.

Algunos gobiernos autonómicos han decidido finalmente no pedir esta semana el cambio de Fase ya que entienden que deben de pasar 15 días para que transiten hacia la siguiente etapa. Es el caso por ejemplo de Extremadura, La Rioja, Galicia, Murcia, Asturias País Vasco, Melilla, y la Comunidad de Madrid, que estarán una semana más en la Fase en la que se encuentran actualmente.

No obstante, algunos de estos ejecutivos regionales han pedido al Gobierno central la flexibilización de algunas medidas e incluso Galicia ha planteado la movilidad entre las distintas provincias de la comunidad gallega. Por su parte, Navarra no haninformado a esta hora de su decisión y el gobierno cántabro decidirá mañana si finalmente pide el cambio de fase u opta por estar una semana más en la etapa actual.

A esta hora, los gobiernos autonómicos que han planteado un cambio de Fase al Ministerio de Sanidad son los siguientes:

ANDALUCÍA

El gobierno presidido por Juanma Moreno ha pedido al Ministerio de Sanidad que Málaga y Granada se sumen al resto de provincias andaluzas y pasen a la Fase 2 para que Andalucía al completo esté en esta etapa desde el próximo lunes 1 de junio.

También ha planteado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se permita la movilidad interprovincial en Andalucía en la Fase 2, algo que va en la línea de lo solicitado por otras regiones.

CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado formalmente este jueves que a partir de la próxima semana las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo pasen a fase 2 de desescalada, acompañando así a Cuenca y Guadalajara, que promocionaron el pasado lunes.

Si finalmente el Ministerio de Sanidad aprueba este cambio de Fase, la comunidad castellanomanchega pasaría en su totalidad a la siguiente etapa.

COMUNIDAD VALENCIANA

En el caso de la Comunidad Valenciana, que no solicitó el cambio de Fase la semana pasada, sí que lo ha hecho a lo largo de estos días para que el territorio valenciano en su totalidad pase a la Fase 2 de desescalada.

Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este mismo miércoles una orden en la que permitía que la comarca valenciana del Rincón de Ademuz entrara ya en Fase 2 al recibir el tratamiento propio de la unidad territorial de Teruel, en Aragón.

CATALUÑA

Por su parte, Cataluña, que plantea a Sanidad el cambio de Fase por regiones sanitarias, ha pedido al Ejecutivo central el tránsito hacia la Fase 2 para las regiones de Girona, Cataluña Central, Alto Penedès y Garraf.

La Generalitat pidió unificar las tres regiones sanitarias de Barcelona y su área metropolitana, sin embargo ha excluido de su petición a Sanidad para pasar a la siguiente Fase al área metropolitana de Barcelona y a Lleida.

CASTILLA Y LEÓN

La Consejería de Sanidad de Castilla y León también ha solicitado el progreso a Fase 2 únicamente de la comarca de El Bierzo, por lo que si el Ministerio finalmente decide permitir este cambio de etapa, esta región se convertiría en la única en Fase 2 de la comunidad.

El gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco decidió ir pidiendo el cambio de fases por regiones, de modo que todo el territorio castellano leonés entró en Fase 1 este lunes.

ISLAS BALEARES

Respecto a las Islas Baleares, el gobierno regional pidió el pasado martes al Ministerio de Sanidad que todo el archipiélago estrene el mes de junio con el tránsito a la fase 3 de la descalada, una semana antes de lo previsto.

Según explicaron, la petición se sustenta "en la buena evolución de los datos epidemiológicos y asistenciales" y contempla también la petición de que se permita la movilidad entre islas.

ISLAS CANARIAS

El gobierno canario ha pedido que las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, que se encuentran más adelantadas que el resto al no tener casos activos de coronavirus desde hace tiempo, pasen este lunes a la Fase 3.

A día de hoy todo el archipiélago canario está en Fase 2. Las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa entraron el 18 de mayo y el resto (Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Palma) entraron el 25 de mayo.

ARAGÓN

El Gobierno de Aragón comunicó que se va a pedir al Ministerio de Sanidad que se pueda anticipar la fase 3 de desescalada del confinamiento por la pandemia del coronavirus en zonas rurales a partir del próximo lunes, 1 de junio.

Esta comunidad defenderá ante el Consejo Interterritorial de Salud que las zonas rurales con menor densidad de población puedan beneficiarse de las medidas con anticipación, en concreto, una semana antes que el resto de Aragón, para el que se pedirá entrar en fase 3 el lunes, 8 de junio. Agencias