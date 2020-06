Los pacientes con grupo sanguíneo A tienen más riesgo de sufrir Covid-19 con insuficiencia respiratoria y los del grupo 0, los que menos

El análisis del genoma 3p21.31, compuesto por un grupo de seis genes, podría determinar el riesgo de infección por Covid-19 con insuficiencia respiratoria, según el estudio “Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure”, publicado en The New England Journal of Medicina (NEMJ).

El artículo, en el que han participado intensivistas de los hospitales Ramón y Cajal, de Madrid, el Hospital Universitario de Donostia y el Valle de Hebrón, de Barcelona, junto con más de un centenar de expertos de diferentes países de toda Europa, abre la puerta también a la posibilidad de que el grupo sanguíneo sea una variable a tener en cuenta para determinar la gravedad de un posible contagio.

Según informa la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), “los resultados de este estudio permiten avanzar en la identificación de los pacientes de mayor riesgo que necesitarán ingreso en la unidades de cuidados intensivos (UCIS), así como conocer mejor la fisiopatología de la enfermedad mediante la identificación de estos genes implicados”, asegura Ricard Ferre, presidente de la Semicyuc y también participante en el estudio desde el Servicio de Medicina Intensiva del Valle de Hebrón.

La investigación analizó a 1.500 pacientes de siete hospitales, todos ellos ingresados en las UCIS, con edades medias comprendidas entre los 64 y los 69 años y mayoritariamente varones. El estudio analizó el comportamiento genético según el grupo sanguíneo y los resultados mostraron que los pacientes de grupo sanguíneo A mostraban un mayor riesgo de sufrir un contagio de la Covid-19 con insuficiencia respiratoria, mientras que los del grupo 0 mostraron una mayor resistencia y protección ante el mismo.