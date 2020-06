85% más de contagios en 24 horas

Los rebrotes en Pekín y en Alemania elevan la inquietud en España a tan solo tres días de la apertura de fronteras entre comunidades autónomas. También es cuestión de días que los turistas lleguen: el 1 de julio, aunque haya ya alemanes en las Islas Baleares. Y ante este panorama, España sumó ayer nuevos contagios. Así, Sanidad notificó 141 casos de coronavirus registrados en las últimas 24 horas. Es decir, un incremento porcentual del 85,53% respecto al día anterior, cuando se informó de 76. Y que rompe la tendencia positiva de las últimas semanas. Además, el departamento que dirige el ministro Salvador Illa mantiene congelada la cifra de fallecidos, 27.136. Un número que continúa siendo el mismo que el registrado el 7 de junio pese a los fallecidos por el brote del Hospital Universitario de Basurto, por ejemplo, y pese a que Sanidad cifra en 30 los muertos en los últimos siete días. Y eso que el 5 de junio eran 27.132 y el 24 de mayo, 28.752 las personas que habían fallecido por el Covid. La explicación sigue siendo la misma: hay que hacer una profunda revisión; tan profunda que ya ni el Instituto de Salud Carlos III da los datos de fallecidos en su web.

En paralelo, los empresarios advierten que España debería prepararse para un rebrote: «No estoy oyendo nada sobre esto, de si estamos preparados. Habría que prepararse, no podríamos improvisar esta vez y no podemos volver a parar la economía. Hay que pensar en proteger a los sectores vulnerables y a los grupos de riesgo y no parar al país entero con un confinamiento general», afirmó ayer Ignacio Osborne, presidente del Grupo Osborne durante la celebración empresarial de la CEOE en declaraciones recogidas por Ep. Osborne también instó al Gobierno a no aumentar los impuestos para elevar la recaudación, sino a «generar más actividad». Además, las empresas del sector agroalimentario destacaron el papel desempeñado por su sector durante la crisis del Covid-19, manteniendo el abastecimiento de supermercados y hogares, y señalaron la importancia de tener seguridad jurídica y fiscal para promover la recuperación de la economía.