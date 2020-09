-¿Cuál es su gran objetivo si llega a ser presidente?

-La defensa de la dignidad del médico en todos los ámbitos, ya que desde el Colegio no debería haber otros intereses.

-¿Qué será lo primero que haga?

-Hacer una auditoría para conocer la situación económica real, porque aunque la Junta actual ha hablado mucho de transparencia, ha sido la menos clara de la historia.

-¿Cómo garantizará usted esa ansiada transparencia?

-Es clave que las decisiones importantes no se decidan por la Junta Directiva, sino por la Asamblea de Compromisarios. Eso es lo que convertirá al Icomem en un organismo democrático.

-Corre el rumor de que su candidatura puede estar apoyada por intereses de empresas externas. ¿Es así?

-No tenemos ninguna vinculación empresarial detrás. Nuestra candidatura es independiente, sin intereses de ningún otro tipo. No tenemos vínculos con partidos políticos ni sindicatos, como en otros casos. Hemos sido muy cuidadosos y en nuestro equipo nadie tiene intereses ajenos al Colegio. Lo único que nos mueve es defender al médico, algo que durante la pandemia el Icomem no ha hecho.

-¿Cómo garantizará que no haya presiones ajenas?

-El Colegio no puede dar pie a que haya influencias de ninguna empresa externa, pero tampoco de sindicatos ni de partidos políticos. Vamos a ser transparentes y por eso todas las contrataciones de servicios se harán por concurso público.

-Sobrevolaba la duda de que el Dr. Santiago Palacios cedería su candidatura en su favor por una operación orquestada por empresas ajenas al Colegio...

-No, simplemente es que muchos compañeros se sienten identificados con nuestro planteamiento y las elecciones anteriores demostraron que la división del voto es perjudicial.

-¿Cómo frenará la ofensiva del Gobierno con la eutanasia?

-Esa ley obliga a los profesionales a apuntarse en una lista negra si no quieren practicarla, algo gravísimo. Yo lucharé por defender el ejercicio de la medicina y aseguraré que desde el Colegio haya una adecuada libertad de conciencia.