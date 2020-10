Los españoles suspenden al Gobierno en la gestión de la pandemia de Covid-19

Los españoles suspenden la gestión que el Gobierno ha efectuado durante la pandemia de Covid-19, de acuerdo con una investigación elaborada por el Instituto de Salud Global de Barcelona, en colaboración con la City University of New York Graduate School of Public Health y otras instituciones internacionales, en la que ciudadanos de 19 estados han valorado las actuaciones de sus respectivos gobiernos en la lucha contra esta crisis de salud pública. Los resultados, publicados en la revista científica Plos One, sitúan a España a la cola, con una nota media de 44,68 sobre 100, con lo que ocupa el puesto número quince. Muy por encima, encabeza la lista China, cuyos ciudadanos dan a su Gobierno una nota de 80,48, Corea del Sur (74,54), Suráfrica (64,62) o Alemania, con un 61,32. Además de España, los países en los que su Gobierno suspende son Francia, Rusia, Reino Unido, México y Nigeria. Por debajo de nuestro país figuran Suecia, Polonia, Brasil y Ecuador, informa Ep. La respuesta frente a la pandemia ha variado dependiendo de cada país. Las restricciones a la movilidad y el cierre de negocios o escuelas han sido comunes, pero ha variado la forma y el tiempo en que se han hecho. En España, lo peor valorado por sus ciudadanos ha sido el acceso a pruebas diagnósticas gratuitas y fiables en caso de tener síntomas.