Ir al fisio no costará un 21% más caro

El Ministerio de Hacienda ha comunicado al Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España que descarta gravar los servicios de fisioterapia con un 21% de IVA. Según señala esta corporación profesional, en un escrito el departamento que dirige María Jesús Montero recuerda que la exención de asistencias a a personas físicas por profesionales sanitarios emana de una directiva europea de obligado cumplimiento.

El Consejo informó a Hacienda de que técnicamente la medida no tenía sentido ni social ni económico, y expresó su rechazo a la misma. Hacienda atribuye la noticia sobre el posible alza a especulaciones propias de épocas de confección de presupuestos, como la actual, así como a un informe de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), cuyos informes son parte de los documentos de trabajo del Gobierno pero no significan que las medidas propuestas en ellos vayan a ser aplicadas por el Ejecutivo. El consejo entiende que del escrito de Hacienda “se trasluce que el Gobierno no tiene intención de suprimir la exención del IVA en los servicios sanitarios privados, tal y como se recogió en algunos medios, lo cual nos produce una cierta tranquilidad”.