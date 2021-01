La nueva historia clínica, en el móvil

Las nuevas herramientas digitales basadas en programas y aplicaciones para móviles están teniendo un espacio considerable en el mundo de la medicina. Ha pasado a la historia el registro de miles de pacientes en folios cuyo final fue la basura. Sin embargo, el desarrollo de estos software, además de mejorar la atención al paciente y su satisfacción, acelerar los procesos y eliminar la burocracia sanitaria, constituyen un desafío para los pacientes y médicos mayores que no son nativos digitales y que aún basan la consulta en el modo tradicional.

Ante este desafío y la apuesta de desarrollar nuevas herramientas tecnológicas para el sector sanitario, el doctor José Antonio Rueda, del Servicio de Medicina Interna del hospital Rey Juan Carlos de Móstoles (Madrid), ha explicado que las aplicaciones y los software hechos para la historia clínica electrónica son un apoyo que aporta gran agilidad para el médico y el paciente. “Estas herramientas tecnológicas –dice- vienen a mejorar notablemente la atención médica y a quitar los procesos burocráticos sanitarios, a los que nos hemos tenido que enfrentar durante muchos años. El desafío es que nos enfrentemos a ellos como una gran ayuda para nuestro trabajo. En ningún caso es un sustituto de la consulta tradicional”.

Como es obvio entender, según el doctor Rueda, los obstáculos más significativos de estas tecnologías los encuentran los médicos mayores. Y añade: “Debemos ser conscientes también de que no todos los pacientes son candidatos a estos portales digitales. Habrá personas mayores que necesiten seguir teniendo todo en papel por no ser usuarios de móviles o de nuevas tecnologías. En el caso del facultativo, hay mayores que no son nativos digitales , que empezaron a trabajar en papel, por lo que deberíamos formarles para que se relacionen con estos avances”.