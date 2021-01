¿Por qué los test rápidos están disponibles en internet y no en todos los establecimientos sanitarios?

Esa es la pregunta que se hacen desde el Observatorio de la Profesión, un órgano que reúne a los Colegios madrileños de Odontólogos y Estomatólogos, de Médicos, Farmacéuticos, Fisioterapeutas y Podólogos. Ante esta situación, este órgano reclama a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que clarifique e identifique aquellos productos que realmente están autorizados en la actualidad para su comercialización en el mercado español y sus recomendaciones para la utilización por el usuario final: el ciudadano.

Una demanda que responde al escenario actual en el que cada vez proliferan más ofertas a través de internet sobre nuevas pruebas diagnósticas del SARS-CoV-2 que se publicitan como test rápidos o incluso con mensajes a la población para su posible adquisición. Una situación paradójica cuando las farmacias y las clínicas dentales, que se han ofrecido públicamente a colaborar en la realización de estas pruebas con el fin de cortar la cadena de transmisión de la Covid-19, permanecen a la espera de la autorización expresa de la Agencia del Medicamento para la comercialización en el mercado español de los test rápidos y de diagnóstico.

Y es que cabe recordar, que han transcurrido ya más de dos meses desde que la Comunidad de Madrid planteó la posibilidad de hacer estas pruebas en las farmacias y de momento la única respuesta desde el Ministerio de Sanidad ha sido que «autorizar (esta medida) es competencia de las comunidades» autónomas, y que, no obstante, «sólo deberían hacerse en casos de cribados selectivos y nunca a demanda de los ciudadanos», tal y como respondió por escrito Salvador Illa, 60 días después de la petición. Omitiendo en esta respuesta que depende de donde viva el ciudadano que lo necesite (no ya la comunidad autónoma, sino el barrio) por haber estado en contacto con un positivo y viviendo con una persona de alto riesgo puede tener que esperar varios días hasta que se la hagan en su centro de salud bien porque pueden o no cogerle el teléfono o bien porque en festivos no se trabaja, y cuando se la hacen tiene que esperar fuera nieve o no, sin importar la edad o la salud que tenga el ciudadano o sus convivientes.

«Es imprescindible»

«El ofrecimiento de la realización y venta con garantías de los test de autodiagnóstico, con el valor añadido de asegurar la trazabilidad, la comunicación de los resultados y la gestión de los residuos responde a una demanda de la población que, queriendo tener acceso a unas pruebas de forma recurrente han optado, quienes pueden y saben, por la compra online. ¿Por qué están disponibles en internet, o incluso como servicio a domicilio, y no en todos los establecimientos sanitarios?», se pregunta Luis González Díez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM).

Tampoco entiende esta situación el Dr. Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM), que considera «imprescindible» sumarnos como «profesionales sanitarios, y más en estas fechas en las que los casos de Covid-19 han aumentado en la realización de los test, con el fin de contribuir a la salud, la seguridad y el bienestar de la población. Esto nos parece imprescindible».

Por su parte, desde el Colegio de Médicos de Madrid, su presidente, el Dr. Manuel Martínez-Sellés, recuerda que «todas estas pruebas deben ser siempre un apoyo a la práctica clínica y deben realizarse de acuerdo a protocolos o guías de actuación comunes y consensuadas».