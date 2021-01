El hospital Isabel Zendal va bien

Socialistas y podemitas han hecho una campaña ruin contra el hospital Isabel Zendal con objeto de atacar la gestión de Díaz Ayuso. Han propalado que se trata de un centro sanitario en el que no funciona nada: no hay comida, no hay mantas, hace frío, no hay medios, no hay personal y poco menos que los pacientes se mueren al llegar.

No es lo que me cuenta un afectado de Covid-19 que ha tenido que pasar varios días allí: la atención resulta cercana, el personal cualificado, no le faltó de nada y, eso sí, se encontró con un sanitario que no paraba de despotricar contra el hospital por haber sido trasladado a él. Cuestiones personales al margen, ha sido un acierto abrir este nuevo centro de emergencias. En su primer mes de vida se ha consolidado ya como el hospital con mayor número de casos atendidos en 30 días por Covid-19.