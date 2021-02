El plan de vacunas, otro despropósito más en la cuenta del Gobierno

El Ministerio de Sanidad ha hecho de la improvisación y la actuación tardía, siempre por detrás de los acontecimientos en lugar de anticiparse a ellos, la base de su política en esta pandemia, y así le va a España, entre los países más golpeados por la Covid-19 de todo el planeta. La culpa no es de Carolina Darias. Acaba de aterrizar y no se le puede exigir que en unos días arregle todo lo malo que hizo Salvador Illa, pero los datos epidemiológicos son tan alarmantes y la inercia que arrastra su departamento es tan peligrosa, que urge acelerar los cambios para que los errores dejen de sucederse día tras día.

El plan de vacunación es uno de ellos. Ha bastado un mes de campaña para comprobar que no es un plan, porque no planifica nada y porque deja todo al designio autonómico. Por no prever, no preveía un posible parón en el envío de dosis como el que se ha producido, ni la necesidad de agujas especiales para extraer de los viales la sexta dosis por la que, por cierto, Pfizer cobra. El resultado es el descontrol absoluto: hay comunidades que han desperdiciado centenares de sueros y otras, no. Hay territorios que han frenado la inmunización reservando dosis y otras que no tenían para completar la pauta en los vacunados con la primera. Hay regiones que han decidido vacunar a los sanitarios de la privada y otras que los han excluido. Tampoco dibuja el plan con nitidez los grupos prioritarios para recibir la vacuna, y en qué fase. El resultado es que miles de dependientes se encuentran hoy en el limbo, como lo están también algunos enfermos graves, según denuncian asociaciones de médicos y pacientes. Darias tiene tarea urgente: deshacer los entuertos de Illa.