Las bondades del café para la salud, tomado con moderación, son un mantra que defienden a ultranza los más cafeteros. Sin embargo, esa pasión tiene fundamentos científicos que ahora son incluso más sólidos, ya que la información dietética de tres solventes estudios sobre enfermedades cardíacas sugiere que beber una o más tazas de café con cafeína puede reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca, según una investigación publicada hoy en la revista científica Circulation: Heart Failure, una revista de la American Heart Association.

La enfermedad de las arterias coronarias, la insuficiencia cardíaca y el accidente cerebrovascular se encuentran entre las principales causas de muerte por enfermedad cardíaca. “Si bien el tabaquismo, la edad y la presión arterial alta se encuentran entre los factores de riesgo de enfermedad cardíaca más conocidos, siguen existiendo factores de riesgo no identificados“, advierte David P. Kao, MD, autor principal del estudio, profesor asistente de Cardiología y director médico del Centro de Medicina Personalizada de Colorado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado en Aurora, Colorado.

Para arrojar luz sobre estas cuestiones, Kao y sus colegas utilizaron el aprendizaje automático a través de la Plataforma de Medicina de Precisión de la Asociación Estadounidense del Corazón para examinar los datos de la cohorte original del Estudio del corazón de Framingham y los compararon con los datos del Estudio de riesgo de aterosclerosis en las comunidades y el Estudio de salud cardiovascular para ayudar a confirmar sus hallazgos. Cada estudio incluyó al menos 10 años de seguimiento y, en conjunto, los estudios proporcionaron información sobre más de 21.00 participantes adultos estadounidenses. Para analizar los resultados de beber café con cafeína, los investigadores clasificaron el consumo como 0 tazas por día, 1 taza por día, 2 tazas por día y 3 tazas por día. En los tres estudios, el consumo de café fue autoinformado y no se dispuso de una unidad de medida estándar.

Menos riesgo asociado

En los tres estudios, las personas que informaron haber bebido una o más tazas de café con cafeína tuvieron un riesgo asociado disminuido de insuficiencia cardíaca a largo plazo. En los estudios Framingham Heart and Cardiovascular Health, el riesgo de insuficiencia cardíaca en el transcurso de décadas disminuyó entre un 5% y un 12% por taza por día de café, en comparación con el no consumo de café. En el Estudio de riesgo de aterosclerosis en comunidades, el riesgo de insuficiencia cardíaca no cambió entre 0 a 1 taza de café al día; sin embargo, fue aproximadamente un 30% menor en las personas que bebieron al menos 2 tazas al día.

Por su parte, beber café descafeinado pareció tener un efecto opuesto sobre el riesgo de insuficiencia cardíaca, lo que aumentó significativamente el riesgo de insuficiencia cardíaca en el Framingham Heart Study. Sin embargo, en el Estudio de salud cardiovascular; no hubo aumento o disminución en el riesgo de insuficiencia cardíaca asociado con el consumo de café descafeinado. Cuando los investigadores examinaron esto más a fondo, encontraron que el consumo de cafeína de cualquier fuente parecía estar asociado con un menor riesgo de insuficiencia cardíaca, y la cafeína era al menos parte de la razón del aparente beneficio de beber más café.

“La asociación entre la cafeína y la reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca resulta clara y sorprendente. La población en general suele considerar que el café y la cafeína son malos para el corazón porque las personas los asocian con palpitaciones, presión arterial alta, etc. La relación constante entre el aumento del consumo de cafeína y la disminución del riesgo de insuficiencia cardíaca cambia esa suposición. Sin embargo, todavía no hay suficiente evidencia clara para recomendar aumentar el consumo de café para disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca con la misma fuerza y certeza que dejar de fumar, perder peso o hacer ejercicio”, reconoce Kao.

No en otras bebidas con cafeína

De acuerdo con las pautas dietéticas federales, de tres a cinco tazas de café por día pueden ser parte de una dieta saludable, pero eso solo se refiere al café solo. La Asociación Estadounidense del Corazón advierte de que las bebidas populares a base de café, como los lattes y los macchiatos, a menudo tienen un alto contenido de calorías, azúcar y grasas añadidas. Además, a pesar de sus beneficios, la investigación ha demostrado que la cafeína también puede ser peligrosa si se consume en exceso, sin olvidar que los niños deben evitar la cafeína. La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que, en general, los menores eviten las bebidas con cafeína.

“Si bien no se puede probar la causalidad, es intrigante que estos tres estudios sugieran que beber café está asociado con un menor riesgo de insuficiencia cardíaca y que el café puede ser parte de un patrón dietético saludable si se consume solo, sin azúcar agregada y productos lácteos ricos en grasas como la crema“, concluye Penny M. Kris-Etherton, ex presidenta del Comité de Liderazgo del Consejo de Salud Cardiometabólica y Estilo de Vida de la American Heart Association, quien recomienda “disfrutar del café con moderación como parte de un patrón dietético general saludable para el corazón que cumpla con las recomendaciones de frutas y verduras, granos integrales, productos lácteos bajos en grasa y que también sea bajo en sodio y grasas saturadas. y azúcares añadidos. Además, es importante tener en cuenta que la cafeína es un estimulante y que consumir demasiada puede ser problemático, provocando nerviosismo y problemas para dormir“.