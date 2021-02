Tener demencia duplica el riesgo de contraer la Covid-19

Un estudio dirigido por investigadores de la Universidad Case Western Reserve ha encontrado que los pacientes con demencia tienen un riesgo significativamente mayor de Covid-19. Al revisar los registros de salud electrónicos de 61,9 millones de adultos en los Estados Unidos, los investigadores encontraron que el riesgo de contraer la Covid-19 era dos veces más alto para los pacientes con demencia que para los que no lo tenían, mientras que entre los que tenían demencia, los afroamericanos tenían cerca de tres veces mayor riesgo de infectarse por el SARS-CoV-2 como lo hicieron los caucásicos. Además, los pacientes con demencia que contrajeron la Covid-19 tuvieron resultados significativamente peores en términos de hospitalizaciones y muertes que aquellos que desarrollaron la enfermedad sin tener una demencia previa.

El estudio, publicado hoy en la revista científica Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, revisado por pares, y destaca la necesidad de proteger a las personas con demencia, en particular a los afroamericanos, como parte de la estrategia para controlar la pandemia.

Se estima que 5,8 millones de estadounidenses de 65 años o más y 50 millones de personas en todo el mundo viven con Alzheimer y otras demencias, según la Asociación de Alzheimer. “Nuestros resultados enfatizan lo importante que es proteger a las personas con demencia para que no adquieran SARS-CoV-2, ya que tienen un riesgo más alto de enfermedad grave que las personas sin demencia”, asegura la coautora del estudio Pamela Davis, decana emérita de la Case Western Reserve School de Medicina. “Estos pacientes pueden constituir otra categoría vulnerable. Sin embargo, se requiere más trabajo para comprender el mecanismo por el cual esto ocurre”.

¿Por qué son más vulnerables?

Los investigadores plantearon la hipótesis de que el riesgo de Covid-19 sería mayor para los pacientes con demencia por varias razones, entre ellas el hecho de que las personas con demencia pueden ser más susceptibles a contraer Covid-19 debido al daño de la barrera hematoencefálica que puede permitir que ciertos virus y bacterias lleguen al cerebro más fácilmente. Además, la demencia puede interferir con la capacidad de una persona para usar una mascarilla, distanciarse físicamente de los demás o lavarse las manos con frecuencia.

Como se ha demostrado durante estos meses, afecciones como enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad e hipertensión son factores de riesgo tanto para la demencia como para la Covid-19 y se asocian con peores pronósticos ante el contagio. “Estos hallazgos preliminares sugieren una realidad aterradora de las vulnerabilidades asociadas con la demencia”, insiste Maria Carrillo, PhD, directora científica de la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos. “Resulta fundamental que desarrollemos e implementemos estrategias que logren un equilibrio entre mantener a las personas, especialmente los residentes de cuidados a largo plazo, a salvo de la Covid-19, pero también protegerlos de los daños relacionados con la salud asociados con el aislamiento social”.

Los hallazgos

Entre los hallazgos logrados por esta investigación destaca que las probabilidades de contraer Covid-19 eran dos veces más altas para los pacientes con demencia en comparación con aquellos sin demencia, aunque el riesgo variaba según la condición. En concreto, los pacientes con demencia vascular tenían el mayor riesgo, con probabilidades hasta de tres veces más altas, seguidos de los pacientes con demencia presenil, demencia senil, enfermedad de Alzheimer y demencia postraumática.

Por su parte, las probabilidades de que los afroamericanos con demencia contraigan la Covid-19 eran casi tres veces más altas que las de los caucásicos con demencia. En general, el sexo no tuvo efectos adicionales sobre el riesgo de Covid-19 en pacientes con demencia, mientras que la edad no tuvo efectos adicionales en pacientes con demencia en general y Alzheimer específicamente.

El riesgo global de hospitalización durante los seis meses posteriores al contagio para adultos con Covid-19 fue del 25,17%. Pero entre los pacientes con Covid-19 y demencia, el 59,26% fueron hospitalizados y el porcentaje fue aún mayor (73,08%) entre los afroamericanos, en comparación con el 53,85% de los caucásicos con ambas afecciones. El riesgo de mortalidad general para los pacientes con Covid-19 fue del 5,64%. Pero entre los que también tenían demencia, el 20,99% murió, siendo el porcentaje más alto para los afroamericanos (23,08%) que para los caucásicos (19,23%).