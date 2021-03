¿Tienen más riesgo los profesores de Primaria que los de Universidad?

Si los niños menores de diez años contagian menos que los adolescentes y que los adultos según los estudios de serología, ¿por qué se ha empezado a vacunar primero a los profesores de Primaria que a los de Universidad? ¿Tiene más riesgo un profesor de Secundaria que un informático o camarero de una universidad? Planteamos estas preguntas a Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Neurobiología de la Universidad CEU San Pablo, quien reconoce que «tiene sus dudas. Se ha dejado de lado al personal de la Universidad, así como a vedeles, secretarios, etc.». De hecho, en la estrategia de vacunación siguen sin aparecer. «Debería haber primado la edad, pero se ha decidido poner la vacuna de AstraZeneca, que está indicada en España para menores de 55 años». Aunque esta misma semana Francia, Alemania, Italia y Bélgica han anunciado que finalmente inocularán con esta vacuna también a personas mayores de 65 años.

«En mi opinión –prosigue el profesor–, la edad y los factores de riesgo (las comorbilidades) es lo determinante, y después el gremio en un tercer lugar, ya que, aunque haya habido brotes» en colegios, institutos y universidades, «no es donde más se han registrado. No obstante, yo mismo he tenido unos cuantos alumnos con Covid, así como compañeros míos con 64 años».

También prima la edad frente al gremio Rafael Cascón Porres, investigador titular de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM): «Es muchísimo más importante vacunar a los mayores de 55 años ya que suponen más del 98% de la mortalidad, siendo tan sólo la tercera parte de la población que a los menores de esa edad cuyo riego es muy bajo».

«Considero más importante tener inmunizados a todo ese grupo que a ese 70 % de población de rebaño del que tanto se habla. Si las vacunas son efectivas, como se está confirmando, y se ha consigue bajar la posible mortalidad en un 98%, al tener inmunizado a todo ese grupo, las consecuencias de la pandemia evidentemente serán muchísimo menos preocupantes».

«Para ello –prosigue Rafael Cascón– habría que elevar ese limite de edad para recibir la vacuna de AstraZeneca, actualmente en 55 años, hasta por los menos los 65. Esta medida contribuiría, y mucho, a alcanzar antes ese objetivo de vacunar a mayores de 55 años».

En cuanto al riesgo de personal docente y no docente, Nistal explica «los profesores frente a los vedeles o los informáticos comparten espacio con los alumnos durante más tiempo, por lo que tienen más exposición, aunque puestos a vacunar habría que vacunar a todo el gremio». «En cambio, el personal que ayuda a los niños a comer en el comedor, al estar en ese momento los menores sin mascarilla, tienen más riesgo que los informáticos y un riesgo superior incluso al de los profesores», añade Nistal, que incide en que lo importante es la edad y los factores de riesgo. Por cierto, que a día de hoy «se está vacunando al persona docente y no docente dependiente de las administraciones», precisan desde CC OO. Del de contratas, «aún no lo sabemos bien», añaden.