«Hay que dejar atrás el estigma; nuestra empresa produce cannabis medicinal para la industria farmacéutica»

-¿Cómo llegó usted a la industria del cannabis medicinal?

-Me involucré en la industria del cannabis para uso medicinal por medio de relaciones familiares, involucradas en proyectos de legalización. Presentamos un proyecto muy especial que es Pideka, el brazo farmacéutico de Ikänic Farms, el conglomerado está formado desde Canadá (somos una empresa colombo-canadiense). Como Pideka, hace cinco años empezamos con toda la estructura legal, trabajando de la mano con cada una de las entidades regulatorias del gobierno, donde nos convertimos en una de las primeras empresas en tener la legalización en cuanto a licencias y certificaciones y la primera en tener una infraestructura 100% indoor, que es lo que nos diferenció del resto de proyectos de cannabis medicinal en Latinoamérica.

-¿Qué significa que es indoor?

-Nosotros cultivamos unas genéticas que tenemos registradas en el país con unas condiciones muy especiales de cultivo donde tenemos control absoluto de todas las condiciones para lograr una estandarización de todo el proceso productivo desde la semilla hasta el producto final. ¿Qué quiere decir esto? En un cultivo de 90 días podemos controlar los porcentajes de cannabinoides y las condiciones ambientales con las que esta crece, entre otras cosas, la planta de cannabis tiene muchísimos cannabinoides (no solo el CBD o el THC), con un potencial increíble y validado científicamente. A la planta le damos cada hora lo que necesita: dióxido de carbono, iluminación, potencia de ventilación y de esa manera controlamos el porcentaje de esos cannabinoides. Por ejemplo, a nosotros nos llega una farmacéutica y nos dice que necesita un 18% de THC, por medio de nuestras genéticas encontramos la idónea y con las condiciones que trabajamos podemos asegurar que estas características sean las obtenidas. A esto le agregamos todos los componentes, como los nutrientes, horas de luz, temperatura, el agua que recibe, y esto solamente podemos hacerlo en un espacio controlado. Si tienes un invernadero al aire libre o de plástico no hay ningún control en lo que pasa y lo que recibe la planta al día. Así podemos llevar a cabo una flor limpia de metales pesados y estandarizada, que eso es lo que nos pide la industria farmacéutica.

Cannabis como cura

-¿Qué diferencia hay entre el cannabis medicinal y el de uso farmacéutico?

-Se habla de cannabis medicinal como genérico. A nosotros nos gusta más hablar de cannabis medicinal de grado farmacéutico porque es lo que logramos con nuestros controles e instalaciones que nos presentan como una empresa indoor y la única en este caso con los controles, las validaciones y las certificaciones de un cultivo de este tipo en toda Latinoamérica. Esto ha generado, lógicamente, un ruido internacional donde la industria farmacéutica está trabajando con nosotros generando esta serie de productos que elaboramos para las diferentes patologías que ellos están tratando.

-¿Con qué patologías trabajan?

-Estamos muy enfocados en dolor crónico, cáncer de colon, epilepsia, ansiedad e insomnio. Hemos hecho un proyecto de epilepsia refractaria infantil donde estamos atendiendo casos tanto en Colombia como en el extranjero con más de mil pacientes atendidos en diferentes patologías. Y en paralelo, tenemos productos en el mercado para el insomnio, dolor muscular, depresión y ansiedad.

-También están investigando frente a la Covid-19 en un ensayo in vitro, ¿no es así?

-El año pasado empezamos un ensayo con una genética que tenemos registrada con la que obtuvimos unos resultados internos muy importantes y que quisimos validar con la Universidad de Antioquia y hemos visto que evita la posibilidad de contagio de la Covid-19 hasta en un 72%, mucho más que muchos de los productos que tenemos en el mercado. Estamos trabajando diferentes tipos de productos, desde enjuagues bucales, tinturas, pastillas con gel hasta inhaladores donde, a base de estos productos finales vamos a llegar al mercado de la mano de una farmacéutica. Esto no cura pero previene. Vamos a empezar un tercer ensayo muy importante donde vamos a involucrar a otras entidades de investigación y desarrollo como la Universidad de la Salle de Colombia para llevar a cabo el producto final. Llevamos siete meses con este tema. Los resultados son extraordinarios y creemos que podemos llegar hasta un 80% de inocuidad en el tercer ensayo. También estamos haciendo otros ensayos con dos genéticas que consideramos que tienen un efecto antiinflamatoro muy positivo.

-¿Cuál es la situación en España legalmente al respecto?

-En España se venden productos de CBD, pero luego no te dejan importar o comercializar, se ha quedado todo en un limbo y se necesita avanzar para generar esa legalización comercial. Tenemos que aportar ese conocimiento para que se entienda cómo se puede hacer esto. Tenemos que dar un paso gigante para legalizar el THC con controles. Se puede hacer a través de recetas médicas, por medio de farmacéuticas donde el Gobierno tenga un control absoluto a través de la Sanidad. Hay muchas maneras en que se puede llevar a cabo. En México, por ejemplo, lo estamos haciendo mediante fórmulas magistrales. Esto ya está inventado, no es tan difícil. Pero España tiene que, primero, entender cómo legalizar el cannabis para convertirlo en un negocio comercial donde realmente los pacientes puedan tener acceso a esos productos y, segundo, cómo regularlo para que se tenga mayor control.

-¿Qué diría a quienes desconfían del uso del cannabis para que cambien su percepción?

-Es importante que la gente en- tienda que esto no es el pasado, que el estigma de lo que se hablaba antes no tiene nada que ver con la realidad: esto es una industria controlada regulada y súper revisada por todo el mundo (entidades, gobiernos...) y que lo que hacemos es un tratamiento farmacéutico, que no hablamos de la planta para el uso recreativo. Nuestra planta, además, está exenta 100% de metales pesados y pesticidas porque es una de las analíticas que estamos obligados a hacer a la flor y a nuestro producto final.

-Pero, aunque la Ciencia lo avala, arrastra mucho estigma...

-Este proyecto ha nacido acompañado del Gobierno en el proceso de legalización, lo que no ha sido nada fácil porque tenemos un estigma en esta industria, y más desde Colombia y México, pero lo que estamos ofreciendo es una mejora en la calidad de vida de muchos pacientes que necesitan estos tratamientos y que ya se han validado científicamente. No emocionarse por esto es prácticamente imposible. Porque el negocio está muy bien, pero no hay que olvidar que lo que hacemos son productos de grado farmacéutico. Hay que dejar de estigmatizar una planta que tiene innumerables beneficios. Podemos garantizar que tenemos un producto muy por encima de la competencia y lo que ofrece el mercado. Y esto es 100% comprobable y está validado.

Cannabinoides «Dentro del cannabis medicinal hay cientos de cannabinoides. El más conocido es el CBD sin acción psicoactiva, es el más usado para la industria cosmética. EL THC es el cannabinoide con efecto psicoactivo y donde podemos atacar a patologías importantes como cánceres, dolores crónicos, etc. Lo trabajamos de mano de las farmacéuticas para tratamientos específicos. Adicionalmente, el CBN y CBG son muy importantes y tenemos genéticas que los contienen y van a ser cruciales en los próximos 12-24 meses».

Genéticas «Tenemos 55 genéticas registradas en Colombia. No es lo mismo aquí que en EE UU o Suiza, porque somos capaces de cultivar, exportar flor descarboxilada o extracto que es nuestro gran negocio y de poder usar estas genéticas de la manera que nos piden los países para poder exportar nuestro producto. No sirve de nada que tú tengas una genética registrada en un país que te deja cultivarlo pero no exportarlo. Eso es muy importante porque la ley colombiana nos da unas facilidades para poder trabajarlas nacionalmente y poder exportarlo internacionalmente».