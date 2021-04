La mortalidad de los pacientes Covid con cáncer llega al 35%

“Los pacientes con cáncer, particularmente aquellos con enfermedad activa y en tratamiento oncológico, son susceptibles de una enfermedad grave y de mortalidad superando globalmente el 20% y en algunos contextos llegando al 35%, como es el caso de los tumores hematológicos o en cáncer de pulmón”, señala Luis Paz-Ares, especialista en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, y uno de los coordinadores científicos del XVII Simposio Abordaje Multidisciplinar del Cáncer, que se celebra esta semana.

Una cuestión a tener muy en cuenta pues, como recuerda Alfredo Carrato, también coordinador científico del foro y jefe de Servicio de Oncología Médica en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, “el cáncer afecta a uno de cada dos hombres y a una de cada tres mujeres. Es la primera causa de muerte en nuestra sociedad y su incidencia va en aumento debido a la longevidad de la población y a los factores ambientales”, asegura. Por ello, “es importante que la planificación sanitaria tenga en cuenta esta realidad para optimizar la prevención primaria, los programas de cribado y crear una estructura capaz de ofrecer un diagnóstico de certeza y un tratamiento multidisciplinar, actualizado y personalizado del cáncer a toda la población”, añade.

Más inversión

Por todo ello, su colega Luis Paz-Ares apunta a la necesidad de que se creen perfiles mixtos en cada departamento de Oncología, que puedan dedicarse no solo a la labor asistencial y médica sino en un 50% a investigación. “Somos probablemente el segundo o tercer país del mundo, según las estadísticas, en contribución a la investigación clínica a nivel mundial, a pesar de que no lo somos en habitantes”, recalca. “Esto se refleja no solo en el número de pacientes incluidos en ensayos clínicos, sino en el número de propuestas clínicas lideradas cada vez más por investigadores españoles”, argumenta.

Por todo esto, Paz-Ares considera fundamental “incrementar la financiación en lo que aplica a investigación clínica académica”. De esto es también partidario el doctor Carrato al afirmar que “la investigación traslacional o de laboratorio aplicada al paciente precisa de mayores fondos para incrementar su velocidad en la consecución de resultados prácticos”.