Toni Pérez (@fisioteduca): «Tras un esguince de tobillo, el 40% desarrolla inestabilidad crónica»

Para prevenir dolores no hay que pararse precisamente. Pero hay que saber moverse para evitar molestias. Y es ese cómo en el que los consejos de Toni Pérez (@fisioteduca) pueden marcar la diferencia. Acaba de publicar «No te lesiones más. Los consejos del fisioterapeuta en el que confían más de 2 millones de personas» (Libros Cúpula), una guía que ayuda a reconocer las señales de alerta antes, durante y después de una lesión.

Comenta varios mitos sobre prevenir y recuperarse de lesiones. ¿El peor?

Creer que uno está bien cuando no hace deporte ni lleva vida activa. El sedentarismo es la peor lesión que existe. Una lesión te incapacita para hacer un deporte, pero el sedentarismo te incapacita para vivir.

¿Qué hacer si uno se tuerce un tobillo? ¿Es tan malo no ir al fisioterapeuta?

La mayoría de las veces no se va al fisio y pasan dos semanas y uno piensa que ya está bien. El problema es que no se da importancia a los esguinces de tobillo. Pero genera un problema que es la inestabilidad. Si no te recuperas de un esguince normal en 2-3 semanas, te puede quedar como secuela un tobillo inestable. Si se dobla el ligamento este se extiende pero puede hasta romperse un poquito. Eso se recupera pero si no le dedicas tiempo y trabajo de rehabilitación suficiente ese ligamento ha perdido capacidad de control. De estabilizar el tobillo. Por eso hay que ir siempre al fisioterapeuta. Si no te recuperas, puedes luego tener una articulación inestable. De hecho, el 40% de las personas que tiene un esguince de tobillo desarrolla inestabilidad crónica y esto puede derivar en un desgaste, un roce de cartílago al caminar o al correr, en artrosis de tobillo.

En caso de torcedura, ¿es mejor ese día hacer bici en el gimnasio o pararse?

En un esguince hay que entender que lo lesionado es el ligamento, el hueso está intacto, así que hay que moverse y apoyar. Un esguince de tobillo no se va a recuperar si no apoyas. La bici estática controla el movimiento y das movimiento a la articulación. Activas la circulación y por tanto el retorno venoso. Intenta siempre moverte si no es una lesión grave. El problema no es lesionarte, sino todo lo que te viene a continuación.

¿Qué máquina no recomendaría para esta lesión?

De primeras cualquiera que sea con impacto, como la cinta de correr. No es que sea mala, sino que es mejor empezar, por si la zona está con inflamación, con ejercicios en agua o con la bici.

¿Cómo evitar las lesiones de rodilla?

La rodilla carga el peso corporal y está en medio de la pierna por lo que está más desprotegida que el pie y está expuesta a giros, lateralizaciones. Lo mejor es realizar entrenamiento de fuerza, ya que así se estimula la producción de colágeno, lo que fortalece ligamentos y huesos.

"Frente a la osteoporosis hay que entrenar fuerza"

¿Y frente a la osteoporosis?

Frente a la osteoporosis, no recomiendo tres pastillas y quedarte en casa, hay que entrenar fuerza, hacer pesas, sentadillas variables como las zancadas búlgaras y también es aconsejable que se inicien en zumba o en cualquier actividad con la que cojan coordinación y agilidad.

¿Cuál es la lesión que sin fractura es más dolorosa?

Cervicales, lumbalgia, dolor de espalda.

¿Qué ejercicio prohibiría?

No hay un deporte negativo, sino personas que no pueden hacer cierto ejercicio. Es decir, son solo potencialmente lesivos si no tienes capacidad. Todo el mundo debería ser capaz de hacer un «clean», que es un movimiento limpio, te dice qué coordinación y movilidad tienes. Consiste en coger la barra desde abajo y llevártela a los hombros y hacer una sentadilla.