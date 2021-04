Jorge Cubrías Morales, presidente de la Sociedad Española de Salud de Precisión, aclara todas las dudas sobre el empleo de suplementos nutricionales en tiempos de pandemia:

Noticias relacionadas Salud .Demuestran que solo algunos suplementos nutricionales reducen el riesgo de contagio

-¿Qué complementos son los más recomendables frente a la Covid-19?

En el ámbito de las vitaminas la C y la D; en los minerales el zinc, selenio y magnesio, y en los ácidos grasos el omega-3.

-¿Se tienen que tomar los mismos para prevenir el Covid que durante la enfermedad o después de haberla pasado?

No, la idea es usar un protocolo ajustados a los valores en sangre de los mismos o la ingesta previa de algunos de ellos, para ejercer una labor preventiva, una vez que sufres el contagio cambian con creces, dosis y opciones y a posterior de la enfermedad también, según el estado clínico y los análisis de sangre pertinentes

-¿Son especialmente recomendables antes o después (o antes y después) de la vacunación?

Antes y después, la “vacunación” no evita el contagio y tampoco inhibe la posibilidad de contagiar, con creces atenúa la expresión de la enfermedad por un tiempo muy limitado desgraciadamente, por ello se plantea re vacunar. Si de algo se ha hablado en esta lucha sin cuartel contra la Covid es de que tener los niveles de vitamina D en sus sitio puede ser la mejor manera de combatir un Covid de gravedad ¿a qué se debe?

Es una de las estrategias mas interesantes, y se debe creo que a dos situaciones especificas, Por un lado la población mundial vive con un grado de inflamación sistémica de bajo grado( no produce dolor) importante y esta situación “gasta” mucha Vit D, por otro todas las células de nuestro sistema inmunológico tienen receptores para Vitamina D y esto no es por gusto, para optimizar sus acciones requieren si o si de Vit D.

¿Cuánta vitamina D se debe tomar?

Difícil pregunta, va a depender de cada individuo, de su estatus inflamatorio, su alimentación, descanso, exposición al sol, etc., en esencia de forma general diría que en adultos una dosis entre 2000 y 6000 uds/ día es recomendable, medirla en sangre cada 3 meses y reajustar según necesidades, no obstante recuerdo que esto puede cambiar mucho y casi siempre al alza.

¿Y se puede tomar sin recomendación médica?

Poder se puede, los médicos tenemos un capitulo no muy desarrollado que es la prescripción de vitaminas, minerales etc. muchas veces no conocemos en profundidad los efectos sistémicos y no es parte de la formación sanitaria habitual

-Además de la vitamina D, ¿que otras vitaminas y minerales hay que tener especialmente revisados para evitar que el Covid pueda tener efectos más graves en el organismo?

Vitamina C, Zinc, Selenio y niveles de Omega 3 como mínimo.

-¿Todo este control de las vitaminas y minerales sirve para reforzar nuestro sistema inmunológico?

-Por supuesto, el sistema inmunológico depende grotescamente de las mismas.

-¿Se puede mantener el sistema inmunológico y los niveles de las vitaminas y minerales perfectamente regulados sin necesidad de tomar suplementos?

Esto hoy en día es casi imposible, las fuentes alimentarias están muy carentes en la mayoría de estos principios, el reusó constante del suelo esta afectando drásticamente la densidad nutricional , por otro lado nos estamos comportando muy lejos de lo deberíamos, la genética que nos forjo no ha cambiado a penas y vivimos como si así fuese, “bien nos va”.