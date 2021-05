La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha confirmado los problemas detectados por la Organización de Consumidores y Usuarios relativos a la falta de información y las dudosas alegaciones para el tratamiento del dolor articular de los complementos nutricionales Flexa Plus Óptima y Flexa Plus New. Según denuncia la Aesan, estos dos complementos de venta on line son productos de origen y composición desconocidos con alegaciones no autorizadas; de hecho, un complemento alimenticio no puede atribuirse propiedades de prevenir, trata o curar una enfermedad. Pero es que además se detectó que su comercialización no había sido notificada a las autoridades y que no se identifica al responsable de la empresa comercializadora.

OCU advierte contra su consumo. Y recomienda a quienes los hubieran adquirido que dejen de tomarlos, ya que no se puede asegurar la inocuidad de sus ingredientes. Es más, la presencia de sustancias activas no autorizadas ingeridas en cantidad suficiente puede producir reacciones adversas de distinta gravedad.

Un complemento ilegal de venta online

Ahora, AESAN, tras revisar la información que aparece en las distintas páginas web donde se vende, ha detectado que Flexa Plus no cumple la normativa aplicable a los complementos alimentarios, con lo que no hay garantías de su seguridad para los consumidores.

No hay información sobre el origen y composición de los productos.

No indica quién es el responsable de la comercialización , como exige la legislación en vigor.

No está autorizada la venta en España, pues no está incluido en el Registro Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

Además, la publicidad de Flexa Plus tanto Óptima como News también incumple las normas:

Menciona varios ingredientes, como diente de león, violeta tricolor y raíz de maca, pero ninguno tiene autorizada la alegación de efectos saludables sobre las articulaciones .

Atribuye al producto propiedades de prevenir, tratar o curar una enfermedad humana, lo que es contrario a la legislación sobre prácticas informativas leales.

Todo esto convierte a Flexa Plus en un producto inseguro e ilegal, que no se debe consumir

Son alimentos, no medicamentos

La única utilidad de los complementos o suplementos alimenticios es completar una dieta normal. A estos complementos no se les pueden atribuir propiedades de prevención, tratamiento o curación de enfermedades, ni aludir a esas propiedades en su presentación, etiquetado o publicidad.

Si los suplementos incluyen principios activos en cantidades suficientes como para influir en la salud de los usuarios, deben ser considerados medicamentos y deben pasar los controles preceptivos en su autorización y comercialización.

No consumas Flexa Plus

Desde OCU hacemos nuestra la recomendación de AESAN, y pedimos a los consumidores que se abstengan de consumir los productos Flexa Plus. Precisamente, las dudas que suscitó este producto en uno de nuestros socios, alerta e informado, ha dado pie a la denuncia de OCU y a la investigación realizada por las autoridades españolas.

La AESAN ya ha informado del caso a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para que tomen cartas en este caso.