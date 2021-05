La mayoría de niños infectados no muestra síntomas típicos respiratorios

Si hay algo que hemos aprendido con el desarrollo de la pandemia es que la afectación del nuevo coronavirus no resulta tan dañina para los más pequeños. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es la de cómo saber distinguir si el niño se ha contagiado por SARS-CoV-2. Y la respuesta no resulta sencilla, ya que la mayoría de los menores infectados con el nuevo coronavirus pueden no mostrar síntomas típicos como fiebre, tos o dificultad para respirar, según un estudio publicado hoy en la revista científica “Scientific Reports” del grupo “Nature”.

En concreto, el informe examinó datos recopilados a lo largo de estos últimos meses de 12.306 niños con Covid-19 confirmado por laboratorio en diferentes lugares de Estados Unidos. Entre las conclusiones más destacadas sobre sale el hecho de que el 18,8% de los niños incluidos en el estudio tenía síntomas como fiebre, malestar, dolor muscular o articular y alteraciones del olfato o el gusto, mientras que el 16,5% de los niños tenía síntomas respiratorios como tos y dificultad para respirar, el 13,9% tenía síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea, el 8,1% tenía síntomas dermatológicos (erupción cutánea) y el 4,8% tenía dolores de cabeza.

Tal y como recoge el informe, únicamente el 5,5% (672) de los niños incluidos en el estudio fueron hospitalizados. De ellos, 118 (17,6%) y 38 (4,1%) requirieron servicios de cuidados intensivos y ventilación mecánica, respectivamente. El riesgo de hospitalización fue similar entre los menores varones y las féminas, pero sí se observó que resultó mayor en los niños negros en comparación con los niños blancos no hispanos. Por su parte, el riesgo de requerir cuidados intensivos y ventilación mecánica fue similar en todos los grupos.

Estos hallazgos demuestran que los niños y adolescentes con Covid-19 pueden tener un curso de la enfermedad más leve que los adultos, pero parecen existir disparidades en la gravedad en función de su etnia. “Dada la alta frecuencia de casos sin síntomas típicos, es posible que se requiera una mayor vigilancia, detección innovadora y pruebas frecuentes entre los niños que asisten a la escuela y sus contactos inmediatos a medida que los colegios van retomando la normalidad. Es posible que sea necesario mejorar la implementación de estas estrategias entre los niños de minorías raciales / étnicas para reducir las disparidades de salud existentes relacionadas con la Covid-19″, aseguran los investigadores.

Difícil de diagnosticar en menores

En este sentido, la variedad de síntomas y de secuelas que deja el SARS-CoV-2 en los menores también ha dejado constancia esta semana en las autopsias realizadas a cinco niños fallecidos por Covid-19 en el Hospital de Clínicas, en Sao Paulo, Brasil, lo que ayudaría a explicar por qué la enfermedad sigue escapando al diagnóstico de los pediatras en algunas ocasiones.

En concreto, investigadores del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo (FMUSP) describieron cuatro “caras” diferentes de la enfermedad. Así, una de ellas es un cuadro de enfermedad pulmonar, muy típico de la Covid-19 y fácil de diagnosticar, que afectó a dos de los niños. Pero los otros tres niños presentaron cuadros que ilustran el carácter “camaleónico” del virus SARS-CoV-2. De hecho, uno fue hospitalizado con convulsiones, mientras que otro requirió hospitalización por sospecha de apendicitis. Por último, un tercer niño, en un caso ya descrito en un estudio anterior del mismo equipo, falleció a causa de miocarditis, una inflamación en el corazón que le provocó la muerte.