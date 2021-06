Esther Vaquero: «Noto que la fatiga pandémica ya me pesa a nivel psicológico»

Esther Vaquero es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, ya que acompaña a los espectadores de Antena 3 durante los informativos de la noche de lunes a viernes, una profesión que le ha permitido estar en primera línea durante los momentos más delicados de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.

-¿Cómo calificaría la salud del periodismo en estos momentos de pandemia tan decisivos?

-Reconozco que ha sido una labor muy necesaria, pero también muy complicada, porque partimos de una gran desinformación que lo hacía más complejo, todo ello acompañado del miedo y de la incertidumbre. Pero precisamente por esas razones, creo que los medios hemos sido muy necesarios durante estos meses y hemos cumplido muy bien con nuestra labor informativa, entrevistando siempre a los máximos expertos que más sabían de estos temas.

-Pero, ¿no cree que la sobreinformación también ha podido ser contraproducente al contar cada detalle prácticamente minuto a minuto?

-Sí, estoy de acuerdo en que la otra cara de la moneda es que en ese afán de querer informar y contar lo que estaba pasando, quizá ha habido momentos de sobrecarga informativa y de una exposición innecesaria de datos y de cifras de la pandemia que han podido resultar contraproducentes. Nuestra obligación es dar esos números porque son la radiografía de la situación, pero en cierto modo puede haber contribuido a la sobrecarga. Soy consciente de la saturación que podemos provocar.

«Echo en falta que se hable más de salud de manera cotidiana en los medios»

-Todo ello contribuye a aumentar lo que los expertos han denominado fatiga pandémica. ¿Usted también la sufre?

-Sí que noto que esto ya me pesa, sobre todo psicológicamente, porque son muchísimos meses con esta carga mental. En mi caso siento la fatiga pandémica porque me ha faltado poder ir a ver a mi familia y tener esa cercanía en momentos tan duros. Soy de Salamanca y me he pasado meses sin ver a mis padres, que se han perdido el crecimiento de mis niños, pero especialmente el de mi hija pequeña, que nació unas semanas antes de la pandemia. Esa sensación me produce tristeza, pero he de reconocer que, por suerte, toda mi familia está sana y estoy muy agradecida por ello.

-La irrupción de la Covid-19 ha hecho que los temas de salud hayan pasado a copar todos los titulares, pero esto es una excepción. ¿Cree que haría falta más divulgación sanitaria en la televisión y para todos los públicos de forma generalizada?

-Sin duda. Debemos dar más importancia a los temas de salud y a su divulgación, porque ha quedado más que demostrado que es lo primero en la vida. Durante estos últimos meses hemos hecho varios másters de higiene y de prevención de contagios a través de los medios de comunicación, porque la población así nos lo reclamaba, tal y como han reflejado los índices de audiencia. Pero sí, echo de menos que se hable de salud de manera cotidiana en la televisión, porque suele obviarse, probablemente porque la sociedad y las administraciones no le dan la importancia que tiene, y prueba de ello es que el Ministerio de Sanidad siempre ha sido de segunda división.

-Hace unos días moderó una mesa redonda sobre asma grave, impulsada por GSK, con grandes especialistas en la materia y también con la presencia de pacientes. ¿Cree que es una enfermedad a la que le restamos importancia a pesar de lo mucho que merma la calidad de vida de quien la padece?

-Totalmente. La realidad es que le quitamos importancia porque pensamos que se trata de algo secundario, es decir, de un síntoma, más que de una patología, pero el asma grave es una enfermedad crónica con la que tienes que aprender a convivir. Es una gran desconocida y los pacientes que la padecen no siempre tienen a su alcance todas las herramientas y la información necesarias, porque desde Sanidad no tienen el soporte que sería deseable.

-¿Tiene alguna vinculación personal con esta patología?

-No, pero estos encuentros con profesionales me ayudan a aprender. Yo asociaba el asma a un síntoma de la alergia y de hecho mi hijo mayor, de cuatro años, sí tiene algún tipo de alergia y los doctores me ha puesto en alerta de que podría derivar en asma en un futuro.