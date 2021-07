Bulos sobre las vacunas contra la Covid y el pene

Hace unos días, TVE me llamó para hablar de los bulos que están circulando sobre la repercusión de la Covid y las vacunas en el pene, la infertilidad o la eyaculación. Os pongo a continuación algunas de mis respuestas. Aunque parezca sorprendente, en varios artículos que circulan en la red se asegura que la vacuna contra la Covid-19 produce disminución de la longitud del pene. Eso es imposible. La pérdida de longitud de pene se debe a otros motivos, principalmente por la edad, el aumento de peso, la cirugía por cáncer de próstata, o enfermedades como la enfermedad de La Peyronie o curvatura de pene.

Otros bulos afirman que la vacuna disminuye la cantidad de espermatozoides. En un reciente estudio publicado en «JAMA», se estudia la repercusión sobre los espermatozoides y no hay datos que verifiquen esta afirmación. La enfermedad podría producir, por la situación de estrés y la inflamación generalizada, una afectación de la producción hormonal de testosterona o incluso de las hormonas hipofisarias y, a la larga, afectar a la producción de espermatozoides, pero no ha sido verificado como tal.

Otras noticias aseguran que la vacuna hace eyacular más. Otro bulo más que no tiene respaldo científico. En el estudio citado, en los parámetros espermáticos antes y después de dos dosis de una vacuna de ARNm, no hubo disminuciones significativas. Además, aunque el análisis del semen es la base de la evaluación de la fertilidad masculina, es un predictor imperfecto del potencial de fertilidad. Para causar esterilidad, debería afectar directamente a la producción de los espermatozoides que se produce en los testículos o afectar a la producción de las hormonas reguladoras de la misma a nivel hipofisario. No hay nada con suficiente evidencia científica al respecto.