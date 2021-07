Europa aprueba un aumento en la producción de la vacuna de Moderna

Sociedad

El comité de medicamentos humanos (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en Inglés), ha aprobado una ampliación del proceso de producción de sustancias activas en los lugares en los que se fabrica de la vacuna contra la Covid-19 de Moderna en los Estados Unidos.

Llamada Spikevax, se espera que esta recomendación tenga un impacto significativo en el suministro de esta vacuna en la Unión Europea. Se estima que en el tercer trimestre de 2021, la cadena de suministro estadounidense proporcionará 40 millones de dosis de vacuna para el mercado europeo.

La decisión de EMA reafirma que las dos instalaciones estadounidenses recientemente aprobadas - ModernaTX, Inc. en Norwood, Massachusetts y Lonza Biologics, Inc. en Portsmouth, en New Hampshire-, son capaces de fabricar de manera constante sustancia activa de alta calidad y permitirán a Moderna aumentar la capacidad de producción en estos sitios.

Desde la concesión de una autorización de comercialización condicional para Spikevax, el CHMP autorizó un total de cuatro plantas de fabricación para la producción del principio activo de esta vacuna, dos en los Estados Unidos, como se mencionó anteriormente, y dos en Visp, Suiza.