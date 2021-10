Se buscan investigadores capaces de aportar soluciones en la salud

El laboratorio español Cantabria Labs, bajo su lema «Celebrate life in medical science», pone en marcha la primera convocatoria de los premios «Celebrate Innovation» para incentivar a organizaciones, investigadores y emprendedores a buscar soluciones transformadoras y específicas a necesidades no resueltas del ámbito de la salud que ayuden a mejorar la salud y calidad de vida de las personas.

Estos galardones se centran en cinco categorías muy específicas del ámbito de la salud como son la Fotobiología, el Acné, la Tricología, la Dermatología y la Inmunología (Premio Especial D. José Antonio Matji), con el espíritu de fomentar la investigación, el desarrollo de productos o ideas en áreas terapéuticas en su apoyo y apuesta por la innovación abierta, «open innovation».

Los proyectos serán revisados por un Comité de Evaluación integrado por representantes de Cantabria Labs y por representantes de otras instituciones de renombre como el MIT (Massachusetts Institute of Technology), en Estados Unidos, la Universidad de Alcalá de Henares, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o la Universidad Politécnica de Barcelona.

Cómo registrarse

Los tres criterios de evaluación que se tendrán en cuenta a la hora de valorar las candidaturas son: la innovación de la propuesta y las necesidades del mercado; el impacto medioambiental y el potencial de desarrollo.

«Queremos fomentar la innovación y potenciar el desarrollo de los emprendedores. La investigación propia es tan importante como fomentar la investigación fuera de los muros de Cantabria Labs. Es un modelo en el que creemos firmemente, como ya demostramos apadrinando los programas de innovación biomédica del MIT. Queremos seguir poniendo las semillas de los proyectos que cambian el futuro» comentó a raíz del proyecto Susana Rodríguez Navarro, CEO de Cantabria Labs.

Las candidaturas a los premios deben registrarse a través de una web específica habilitada (www.cantabrialabs.es/celebrateinnovation-bases-participacion) en la sección Celebrate Innovation de Cantabria Labs antes del 28 de febrero de 2022. El Comité de Evaluación seleccionará un máximo de diez candidaturas por categoría que deben presentar su propuesta a los jueces.

¿Quién puede participar?

La propuesta ganadora de cada una de las categorías Fotobiología, Acné, Tricología y Dermatología recibirá un premio de 25.000 euros; el proyecto ganador de la categoría Inmunología contará con una dotación de 50.000 euros.

Podrán participar personas físicas y jurídicas (empresas, instituciones u organizaciones legalmente constituidas). Los proyectos deberán presentarse en España o en Italia. En el caso de ser un investigador o emprendedor o formar parte de una organización de algún otro país se podrá enviar un email exponiendo el caso a celebrateinnovation@cantabrialabs.es

Además, se valorará la posibilidad de desarrollar el proyecto con la ayuda de Cantabria Labs. No obstante, este laboratorio podrá involucrar a cualquiera de los participantes, finalistas o no, para iniciar el desarrollo de sus proyectos si las soluciones propuestas son de particular interés para Cantabria Labs. Con esta nueva iniciativa, la farmacéutica pone de nuevo la Ciencia e Innovación en el centro de sus actividades y pretende fomentar la investigación con soluciones innovadoras a retos relacionados con la salud, con el emprendimiento y la colaboración como motor de cambio.