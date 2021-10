¿Cuál es el perfil del paciente con psoriasis?

Alrededor de un 2% de la población española padece psoriasis. Existen diferentes tipos y, dentro de cada uno, el grado de afectación cutáneo puede variar mucho. Realmente no existe un perfil específico de paciente con psoriasis. Aunque la mayoría suele debutar con un brote entre los 15 y 35 años, existen personas afectadas de todas las edades, tanto hombres como mujeres indistintamente. Si bien es cierto que se ha descrito cierto componente genético en esta patología, no está claro en todos los casos. Lo que sí se sabe con certeza es que existen ciertos factores modificables que se asocian con un peor control de la enfermedad como el sobrepeso, el sedentarismo el consumo de alcohol y fumar. Estos factores no solamente afectan a los pacientes con psoriasis cutánea, sino que juegan un papel esencial en la artritis psoriásica.

1 ¿Qué impacto tiene en la vida del paciente?

En nuestro servicio recibimos a pacientes de todo tipo, desde aquellos con un buen control de la enfermedad, que niegan que ésta influya en su calidad de vida, a otros a los que, por diversos motivos, la psoriasis les afecta llegando a incapacitarles en muchas actividades, tanto de su vida diaria personal como profesionalmente. La afectación de los pacientes no es solamente física, por el dolor, la presencia de lesiones cutáneas, en zonas más o menos expuestas, o localizaciones tan fundamentales como las uñas, las palmas de las manos o las plantas de los pies, sino que la afectación psicológica por el prurito sufrido, por la inseguridad generada con respecto a su imagen corporal o el exceso de descamación de la piel puede llegar a limitarles profundamente tanto en sus relaciones sociales y/o familiares como afectar a su sexualidad. En estos casos, la enfermería debe ejercer apoyo psicológico al paciente y debemos formarnos para ser capaces de detectar a aquellas personas que puedan ser susceptibles de necesitar ayuda psicológica profesional.

2 ¿Cómo se pueden prevenir los brotes?

Prevenir los brotes con una confianza absoluta es algo que desgraciadamente no se puede garantizar por el momento. Sin embargo, existen ciertas actividades que han demostrado ser beneficiosas a la hora de controlar o prevenir, en cierta medida, la aparición de nuevos brotes. Principalmente se aconseja seguir un estilo de vida saludable, abandonando el consumo de tóxicos (alcohol y tabaco), seguir una dieta equilibrada y realizar ejercicio físico moderado (evitando sudoración excesiva cuando la piel está afectada). La hidratación diaria de la piel resulta fundamental y la exposición moderada a la luz solar también suele ser beneficiosa en la mayoría de los casos, siempre en las horas de menor incidencia y aplicando un factor de protección solar alto.

3 ¿Qué tratamientos existen?

A pesar de no disponer de una cura para ella, actualmente existe una gran variedad de terapias disponibles que, según diversos criterios clínicos, el dermatólogo puede prescribir. Los tratamientos incluyen desde cremas hidratantes, corticoides tópicos, fototerapia, láser, inmunosupresores, inmunomoduladores hasta tratamientos biológicos, entre otros. El principal objetivo que se propone desde el servicio de dermatología es conseguir la mejor opción terapéutica para cada paciente. En nuestro caso, en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, colaboramos en diversos estudios y ensayos clínicos en psoriasis tanto a nivel nacional como internacional.