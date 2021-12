La Ciencia y la evidencia científica como solución a los problemas sociales

En unos momentos como los actuales que nos han tocado vivir se pone en evidencia como es mas necesario que nunca la aplicación de la Ciencia y la evidencia como método contrastado y seguro, libre de toda ideología, para contribuir a solucionar los problemas fundamentales que nos afectan en la actualidad.

La Cultura y la Ciencia profundizan en la libertad del individuo y por eso es clave que se pueda entender siempre, por lo que la divulgación es imprescindible para buscar la necesaria complicidad de la sociedad.

Una Ciencia que no es capaz de poderse transmitir sencillamente lo que significa es que no es Ciencia ni es nada, en definitiva, la Ciencia tiene la obligación de que se divulgue y no como una moda, sino como una necesidad objetiva de la misma. Por eso la divulgación científica es de obligado cumplimiento para toda la ciudadanía.

Somos de los que pensamos que la universidad tiene que basar su existencia en crear mujeres y hombres libres y mujeres y hombres empleables. Es ahí donde la Cultura y la Ciencia son imprescindibles.

Por todo ello es importante recordar siempre de forma continua el Día Mundial de la Ciencia para el Desarrollo y la Paz. En el año 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estableció el 10 de noviembre como el día mundial para celebrar el importante papel de la Ciencia en la sociedad. De este modo, cada 10 de noviembre se reafirma la voluntad de alcanzar los objetivos de fortalecer la conciencia pública sobre el papel de la Ciencia para las sociedades pacíficas y sostenibles; para promover la solidaridad nacional e internacional para la Ciencia compartida entre países; renovar el compromiso nacional e internacional para el uso de la Ciencia en beneficio de las sociedades; presentar los desafíos que enfrenta la Ciencia, y fomentar el apoyo a la labor científica.

En definitiva, la conmemoración de este día determina el papel fundamental de la Ciencia y el compromiso entre países para mejorar la vida de las personas.

En este sentido, nos adherimos y celebramos de forma entusiasta la conmemoración del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo que promueve la Organización de las Naciones Unidas y nos comprometemos a seguir divulgando la labor científica

La Ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el mundo que le rodea, como para aplicar esos conocimientos en su beneficio. Los avances científicos nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales con los que construir un futuro sostenible. La Ciencia tiene, además, un papel en la construcción de la paz al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible.

Acercar la Ciencia a la sociedad es fundamental para que los individuos tengan los conocimientos necesarios y, de esta forma, puedan elegir sus opciones profesionales, personales y políticas. Además, sirve para atraer a los ciudadanos hacia el apasionante mundo de la investigación.

En este contexto, cada año, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo promueve que los ciudadanos estén informados sobre los avances científicos, creando sociedades más sostenibles, al tiempo que favorece la comprensión sobre la fragilidad del planeta en el que vivimos.

El señalado día ofrece la oportunidad de movilizar a todos los actores en torno al tema de la ciencia para la paz y el desarrollo, desde los funcionarios gubernamentales hasta los medios de comunicación y los alumnos de las escuelas. La Unesco anima encarecidamente a todos a unirse a la celebración del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo organizando sus propios eventos o actividades.

Este año se celebra la vigésima edición de este marcado día. El objetivo: acercar la Ciencia, la tecnología y la innovación a la sociedad y destacar las posibles soluciones que estas brindan a algunos de los principales desafíos globales a los que se enfrenta la sociedad.

Hoy más que nunca queremos rendir un modesto homenaje a la Ciencia y a los científicos, gracias a su labor callada, abnegada y muy mal remunerada, gracias por permitir afrontar los problemas más importantes que tiene la sociedad actualmente como son la Covid-19 y el fenómeno natural del volcán de Cumbre Vieja, dos demostraciones de lo dicho.