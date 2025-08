La enfermedad de Lyme que padece Justin Timberlake, una plaga creciente en España

Justin Timberlake, de 44 años, ha revelado que tiene la enfermedad de Lyme. A través de una publicación en Instagram, el célebre cantante explicó que está lidiando con problemas de salud durante su reciente gira mundial, que hizo una única parada en España en mayo de 2025, después de 20 años sin venir a actuar al país. «Entre otras cosas, he estado luchando contra algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme, lo cual no digo para que sientan lástima por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de escena», escribió. «Si han padecido esta enfermedad o conocen a alguien que la haya padecido, entonces saben que vivir con ella puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente», añadió.

Otras celebridades conocidas han revelado haber pasado por esta experiencia, como la actriz y nieta de Elvis Presley, Riley Keogh, en 2023, Amy Schumer en 2020 o Justin Bieber, en 2019. De hecho, la enfermedad de Lyme es más común de lo que parece. Esta infección bacteriana se suele diagnosticar en verano, ya que se trata de una plaga que se extiende con el calor. Y en España, cada vez se detectan más casos: en los últimos 15 años, se han triplicado en nuestro país.

Hace años, la enfermedad de Lyme se asociaba a personas del medio rural, ya que se transmite por la picadura de garrapatas infectadas. Sin embargo, cada vez se registran más diagnósticos entre las poblaciones urbanas, sobre todo entre los dueños de mascotas. En esta línea, hace unos días se elaboró en España el informe SOS Garrapatas de la Fundación SOS Lyme, en colaboración con el Colegio de Veterinarios de Zaragoza. El análisis incluyó un estudio publicado el pasado año en la revista científica Plos One, que encontró que el 60% de los dueños de animales domésticos habían encontrado garrapatas en ellos mismos o en miembros de su hogar.

En el mundo se han identificado unas 900 especies de garrapatas, de las cuales al menos 25 están presentes en nuestro país, según los resultados de un estudio publicado este año por expertos españoles. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad aumenta este número a unos 40 tipos. De hecho, los ingresos por picadura de garrapata se han disparado un 192% en nuestro país. Algunos de estos parásitos pueden transmitir enfermedades infecciosas a humanos como fiebre del Congo, pero la patología más común es la borreliosis de Lyme, que de hecho ya se considera endémica en España. El aumento en la prevalencia motivó que, en 2024, la tercera parte del Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, se destinase de forma específica a las patologías transmitidas por garrapatas.

Síntomas de la enfermedad de las garrapatas

Justin Timberlake dijo que se quedó «impactado» cuando recibió el diagnóstico de enfermedad de Lyme. «Pero, al menos, pude entender por qué sentía un dolor nervioso tan intenso cuando estaba en el escenario o por qué me sentía tan cansado o enfermo», relata. Las molestias de cabeza, la fatiga, la fiebre o los ganglios inflamados son síntomas característicos de esta patología, que puede afectar al sistema nervioso, el corazón, los músculos, los huesos y las articulaciones. Existen complicaciones en el 10-20% de las personas afectadas, que pueden dejar secuelas crónicas como dolor articular o síntomas neurológicos y cardiovasculares.

El problema escollo en la lucha contra la enfermedad de Lyme se encuentra en su diagnóstico. Los especialistas se encuentran a menudo con dificultad inicial para identificar que se trata de esta patología, sobre todo si el paciente desconoce o no comenta que ha sufrido la picadura de una garrapata. Por un lado, esto puede deberse al tabú y, por otro, a que la garrapata se haya enganchado en una zona no visible o no tan molesta, como las piernas, ingles o en la cabeza.

El tratamiento inicial se basa en antibióticos por vía oral como la doxiciclina, amoxicilina o cefuroxima, tomados durante 2 a 4 semanas. Suele resultar efectivo, especialmente si se diagnostica en fase temprana. Para casos más graves o tardíos, puede ser necesario el tratamiento intravenoso, también con antibióticos.

Qué hacer si sospecha que tiene enfermedad de Lyme

Ante el menor indicio de picadura de garrapata, todas las personas deben acudir de inmediato a su proveedor médico para recibir asistencia, ya que un tratamiento temprano puede prevenir complicaciones. La principal sospechas de enfermedad de Lyme es la presencia de una erupción cutánea o sarpullido rojo en forma de anillo que se expande, a menudo con un centro más claro (eritema migratorio). Por lo demás, los síntomas son los anteriormente descritos y son similares a los de la gripe.

Para evitar la picadura de las garrapatas, el manual del Ministerio de Sanidad apunta que es muy importante mantener al día la cartilla de vacunaciones de nuestras mascotas, así como protegerlas en verano con collares antiparásitos y/o pipetas repelentes. Además, aconseja evitar pasear por hierbas altas o no rozarse con ellas durante caminatas campestres, así como el uso de repelentes para humanos. Por último, es recomendable revisar la piel cuando lleguemos a casa, incluso en sitios poco visibles.