«Los batidos verdes usados en las dietas detox pueden causar piedras en el riñón»

Acaba de publicar el libro «Los superalimentos». Pero, ¿qué son?

Realmente no hay una definición ni científica ni legal. Podríamos decir que son aquellos normalmente con un origen exótico, que suelen ser también bastante caros, que no consumíamos habitualmente y a los que se les atribuyen unos efectos en salud extraordinarios. Además, independientemente de cómo sea el conjunto de la dieta, si se añade una pequeña o gran cantidad de superalimentos en el menú conseguirán efectos saludables. Como digo, no es un concepto que se esté manejando en la comunidad científica ni corresponde a una evidencia.

Entonces, ¿no hay ninguno?

Eso es. El problema no es solo su composición, sino la noción que se da sobre ellos. Me parece clave el concepto que va asociado, la idea de «tómate esto porque es muy bueno». Y algo será muy bueno o muy malo según cómo sea el conjunto de la alimentación. Es decir, si me preguntan ¿es bueno tomar bayas de Goji? digo, depende de cómo sea el conjunto de la alimentación: si es saludable, son una fruta más; si no lo es, no tiene nada que compense los excesos que podamos hacer por otro lado. Y esa también es una idea que subyace con los superalimentos. La clásica combinación de hamburguesa y ensalada: puedo hacer excesos, pero como a cambio me tomo una infusión ya estoy en un estado óptimo de salud.

Ha mencionado las bayas de Goji, que se pusieron muy de moda, pero cada poco sucede lo mismo con otros alimentos...

Tendríamos tres categorías: una de alimentos, donde realmente uno no llega a saber por qué se ponen tan de moda porque no se sabe cuál es su supuesto interés en salud. Sería el caso del aloe vera, que está empezando a usarse como ingrediente en alimentos sin conocer cuáles son sus efectos beneficiosos. Hay otros que pueden ser incluso perjudiciales al tener composiciones que, a grandes cantidades, pueden causar problemas en salud: por ejemplo, algunas algas que son muy ricas en yodo. Y después hay otros que, nutricionalmente son interesantes (por ejemplo la quinoa), pero son equivalentes a otros alimentos comunes y puede ser atractivo introducirlos en la alimentación, pero se puede seguir una dieta saludable comiendo quinoa o sin ella.

Se está empezando a emplear el aloe vera como alimento sin saberse cuáles son sus efectos beneficiosos

Propone ese uso de alimentos equivalentes que tenemos en España. Pero, ¿por qué no triunfa el cambrón y sí las bayas?

Entramos en un tema de marketing, de exotismo, de modas y de redes sociales. Un caso paradigmático es una verdura que se ha puesto muy de moda, el kale, que es col rizada, que la teníamos al final de todas en la lista de las atractivas. Y, de pronto, se hizo este cambio de nombre y ahora está a la última. Son modas cuando, efectivamente, muchos de ellos tienen composiciones que podemos encontrar aquí en alimentos tradicionales.

También el tema de los cereales es un mundo y ahora se abre un abanico tal que uno no sabe ni qué elegir. ¿Hay realmente tanta diferencia entre ellos?

Pues en realidad no. Este es un campo donde en los últimos años el pobre trigo ha salido totalmente damnificado. Hay muchísima gente que considera que es un cereal per se poco saludable y se dan las paradojas de que a cambio toman, por ejemplo, espelta, que es simplemente otro tipo de trigo. De hecho su nombre científico es triticum Spelta y triticum significa trigo. En realidad cuando elegimos cereales el punto fundamental es que sean integrales. Puede haber quien prefiera tomar trigo o quien prefiera centeno, entramos en una cuestión de gustos y de opciones, pero lo fundamental aquí es que cereal sea integral.

Dice de los alimentos detox que no nos van a desintoxicar y que, además, pueden ser malos. ¿Cómo y por qué sucede?

A veces ocurre que algunos tomados en cantidades enormes pasan a tener efectos contrarios a los que esperaríamos. Por ejemplo, los batidos verdes, hechos con grandes cantidades de verduras, suelen formar parte de los programas detox y ocurre que las verduras de hoja verde, como espinacas o acelgas, son ricas en ácido oxálico, que se une al calcio y forma piedras en el riñón. Que nadie piense que tiene que dejar de consumirlas, pero en ensalada tomamos cantidades muy pequeñas, y cocinadas pierden gran parte de este ácido, pero crudas y en un batido, donde podemos añadir medio kilo, son cantidades muy elevadas y podemos favorecer su formación.