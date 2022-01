La tasa de personas con VIH de más de 50 años pasa del 8% al 50%

En España la tasa de personas con 50 años o mayores que viven con VIH ha pasado del 8% al 50% en los últimos años y se estima, por países similares al nuestro, que esta cifra alcance el 70% del total de esta población. Cuarenta años después de los primeros diagnósticos y de los progresos en las terapias antirretrovirales, no podemos olvidar que las personas que fueron diagnosticadas en los primeros años de la epidemia, conocidas como supervivientes a largo plazo, fueron tratadas con medicamentos de mayor toxicidad, lo que implica que, junto al envejecimiento prematuro y el estigma social que afecta a su salud mental, surjan otras comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, hipertensión o diabetes.

Para conocer cuáles son las percepciones y preocupaciones de las personas que llevan años viviendo con VIH, José Ramón Blanco, médico del Hospital San Pedro de La Rioja y director del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (Cibir), coordina, con el apoyo de Grupo de Estudio del Sida-Seimc (Gesida) y de Gilead Sciences, una investigación para desarrollar acciones que mejoren la calidad de vida de esta población.

«Nuestro objetivo es saber quiénes perciben una mayor soledad o aislamiento social. Hasta ahora, la mayoría de los estudios sobre VIH han sido clínicos y epidemiológicos, por lo que todos los proyectos de investigación que se centren el envejecimiento y en que el paciente no se sienta aislado, son positivos», confirma.

En este sentido, Jara Gallardo, farmacéutica del Servicio de Farmacia Hospitalaria del mismo centro, aclara que «las personas que se sienten solas, aisladas, pueden dejar de tomar su medicación correctamente y esto es un problema sanitario».

Fuera del entorno hospitalario, el papel del movimiento asociativo es clave para la creación de redes de apoyo en el día a día. Desde su experiencia, Loli, miembro del Comité Anti-Sida de La Rioja, pone en valor la labor de entidades como la suya: «El proceso de ayudar y acompañar es muy importante. Cuando me diagnosticaron no tenía ni 25 años, y cero esperanzas de vivir. Treinta años después, he conseguido casi todo lo que tenía que conseguir: ser madre, ir a la universidad… Las cosas están cambiando, poco a poco, pero se están cambiando».

Estos testimonios se recogen en el documental «Supervivientes de la sociedad», la sexta entrega del proyecto «G-Stories, ideas llenas de vida» con el objetivo de dar a conocer historias de éxito que han ayudado a solventar retos sanitarios como el de la hepatitis C, impulsar el diagnóstico precoz y el comienzo del tratamiento de forma temprana en personas con VIH o cómo mejorar su salud global o calidad de vida a largo plazo. Una iniciativa con la que Gilead España persigue un doble reto: poner de manifiesto la relevancia de desarrollar este tipo de proyectos para la sociedad, así como compartir buenas prácticas para que puedan ser adoptadas e implementadas en otros lugares.

