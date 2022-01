«He sentido el peso de la responsabilidad y se ha agudizado con la covid»

Orgulloso burgalés y padre de familia, forofo del Real Madrid y aficionado a los conciertos y la lectura. Así es Jesús Ponce, presidente de una de las farmacéuticas más importantes de España y del mundo que, en esta entrevista, deja el cargo a un lado para mostrar a la persona.

Aparte de una tolerancia mayor al frío, ¿qué le «aporta» ser de Burgos?

Una de las cosas de las que más orgulloso me siento es de ser burgalés de los pies a la cabeza. He vivido en varias de las ciudades de la provincia y creo que da una impronta castellana: tener un carácter regio, sobrio, práctico, muy trabajador. Muchas veces somos parcos en palabras, vamos directos al grano, lo que en el mundo empresarial ayuda a veces a centrar, a buscar puntos de equilibrio y sentido común. Creo que es algo positivo.

¿Cómo lleva la pandemia?

La llevo a ratos: unos bien, otros peor, como todos. Precisamente he tenido un momento de reflexión conmigo mismo estas navidades de entender cómo esta pandemia nos está cambiando. Me ha enseñado a no estar tan obsesionado por la planificación futura y más centrado en el corto plazo. Y no me ha pasado nada grave, pero sí que hemos tenido que pasarlas aislados de la familia, a la que íbamos a ver, y me ha enseñado a pensar que tenemos que disfrutar cada día lo que tenemos y lo que vivimos, y que no tiene que ser Navidad para hacer cosas que hacíamos antes.

Aunque imagino que habrá tenido poco tiempo libre últimamente, ¿a qué hobbies les dedicaría más si pudiera?

Tengo un hobby natural al que dedico los fines de semana, que es mi familia: mi mujer y mis hijas de 14, 12 y 7 años que me están enseñando a ser padre de adolescentes. ¿Qué haría si tuviese más tiempo? Pues ir más a conciertos o sacar más tiempo para leer (que leo muchas cosas, pero profesionales) y, sobre todo, cuando la covid desaparezca me gustaría retomar una de mis pasiones que es volver a ver a mi equipo jugar en persona, el Real Madrid.

Preside una gran farmacéutica. ¿Le «pesa» la responsabilidad en algún momento?

Lo he sentido, y lo he sentido agudizado con la covid. Sobre todo esa carga cuando tienes la responsabilidad de dirigir una compañía que quiere apostar por el acceso a fármacos innovadores y a veces no llegan a tiempo, o tardan en llegar o, aunque estén en el mercado, por situaciones como la pandemia, ves que hay pacientes que no se benefician de ellos. Es una responsabilidad que va asociada a la impotencia de decir ¿qué más podría hacer para que estas soluciones lleguen antes o de manera permanente? Hemos tenido situaciones muy dramáticas, sobre todo en la primera ola, donde los pacientes, por miedo, por saturación de los hospitales, no tenían acceso a sus medicaciones.

¿Qué les diría a las personas que se «quejan» de que las farmacéuticas se están lucrando con la pandemia?

Más que entrar en la discusión de si lucro o no lucro, me gustaría decirles a aquellos que no creen tanto en el valor que proporciona el sector que hablasen con gente que trabaja dentro y que les pregunten cómo interpretan su trabajo y si está orientado por el ganar dinero o por intentar mejorar y prolongar la vida de las personas. Porque ese es, en el fondo, nuestro propósito como compañía.

Jesús Ponce preside Novartis desde abril de 2019 FOTO: Miquel Gonzalez Shooting

¿Se prestaría a participar en un ensayo?

Sí, me parece que es uno de los mayores actos de altruismo y de bondad del ser. Te voy a dar un dato curioso: cuando estudiaba la carrera en Bilbao, con 18 años, me registré voluntariamente con un carnet de donante permanente para que en caso de fallecer todos los órganos de mi cuerpo pudiesen ser donados.

¿Para qué enfermedad, de las muchas que hay sin cura aún, le gustaría encontrarla y por qué?

Sería erradicar la ceguera evitable y no es porque en Novartis estamos trabajando en ello, sino porque cuando estaba en el proceso de incorporación a la compañía, en una entrevista con Marie France Tschudin, nuestra CEO mundial de Pharma, me cautivó y me enamoro esa pasión y ese propósito que tiene la compañía de imaginar la medicina. Me quedó grabado, como decir, trabajan a otro nivel, y me quedó como punto al que anclarme y sobre el que trabajar.

Vacunación obligatoria ¿sí o no?

Mi opinión absolutamente personal es sí para ciertos colectivos, porque yo interpreto que la vacunación es una herramienta de prevención y de protección para la sociedad, también creo que hay que tener un equilibrio en hasta qué nivel llegan las libertades de elección de cada uno.

¿Cuándo estará disponible el antiviral de Novartis para la Covid-19?

En Estados Unidos ya hemos tenido confirmación de que lo van a admitir a trámite de registro acelerado. En Europa estamos trabajando con las autoridades para analizar los datos que tenemos y ver cuál es su actitud ante una posible aprobación acelerada. Estamos agilizando al máximo nuestras discusiones y esperamos tener novedades la primera mitad de año.