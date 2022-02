En España solo hay 947 enfermeras escolares

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha presenta un análisis de la situación de la enfermería escolar en las distintas comunidades autónomas en el que se pone de manifiesto la dispar situación de esta figura en nuestro país pero cuya conclusión es contundente: solo hay una enfermera escolar por cada 8.497 alumnos, una cifra que, dicen, no cumple con los ratios considerados como adecuados.

“Resulta paradójico que en España sea obligatorio contar con una enfermera del trabajo en empresas con más de 500 trabajadores, mientras que, en centros escolares con varios cientos e incluso miles de alumnos, no sea obligatorio tener esta profesional” lamentó Florentino Pérez Raya, presidente del CGE durante la presentación del estudio (elaborado por el Observatorio de Enfermería Escolar del Consejo, sociedades científicas y universidades), y aseguró que “la diferencia entre que un colegio cuente o no con una puede llegar a ser la vida o la muerte”.

Estos datos muestran que mientras en comunidades como Madrid hay 700 enfermeras escolares en otras como Asturias, solo cuenta con una, según los datos recogidos en este informe, (hecho en con la colaboración de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar (Amece), Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (Aceese), representantes de distintas universidades, del Colegio de Enfermería de Cantabria y el Instituto de Investigación Enfermera del CGE) pues “no existe ningún registro ni los datos están unificados, los datos son muy dispares”, lamentan.

Diferencias con EE UU y los países nórdicos

La situación de la enfermería escolar en España es alarmante. “Nuestra ratio de enfermeras escolares está muy lejos de lo que marca la Asociación Norteamericana de Enfermería Escolar (National Association of School Nurses - NASN) que a su vez sigue las recomendaciones de la Asociación Internacional de Enfermería Escolar: una enfermera por cada 750 alumnos y una por cada 350 en aquellas escuelas de educación especial. En Finlandia, la ratio es aún más baja y se sitúa en 600 alumnos por enfermera y en escuelas de educación especial bajan a 300. Pero no sólo eso, en la mayoría de los países anglosajones y escandinavos que tienen esta figura incorporada en el sistema, está totalmente aceptada y los padres cuando van a buscar colegio para sus hijos tienen en cuenta si existe este servicio e incluso quieren conocer a la enfermera escolar del centro. En cambio, aquí en España, aunque se está incrementando la demanda de la presencia de esta figura en los centros escolares, no se las valora ni reconoce socialmente debido a que su trabajo en la salud escolar sigue siendo desconocido”, expone Engracia Soler, presidenta de la Aceese.

“El objetivo es que haya una enfermera en cada colegio de España. Estamos hablando de centros educativos grandes donde tanto alumnado como profesorado pasan muchas horas y en los que puede ocurrir un accidente o donde simplemente hay niños con enfermedades raras, crónicas y discapacitantes a los que debemos atender sus necesidades. Las enfermeras, además de tener una importante labor asistencial por la que se nos contrata, hacemos educación para la salud, y eso favorece a que en un futuro tengamos adultos más formados en salud y autocuidado. En resumen, estas profesionales suponen un valor añadido, eficaz y eficiente”, resalta Natividad López, presidenta de la Amece.