El invento de la gripalización para salvar a Sánchez de la covid

Moncloa no quiere que la pandemia se vincule un segundo más a la imagen de Pedro Sánchez. Por eso, se ha inventado la estratagema de la gripalización de la covid. En el imaginario que difunden, los fontaneros del Gobierno tratan de convencer machaconamente a la sociedad, aprovechando el cansancio pandémico, de que esta crisis de salud pública ya se ha acabado y que hemos salido triunfantes. Igual que en la primera ola, cuando el presidente dijo que habíamos vencido al virus y salíamos más fuertes, sólo que ahora emplean formas menos toscas.

El Gobierno lleva semanas preparando la treta, y cuenta para ejecutarla con el Ministerio de Sanidad, siempre ávido a aceptar las órdenes que le llegan, aunque sean contrarias a la epidemiología. El argumento que empieza a replicarse hasta la saciedad es que la incidencia desciende y la población ya está inmunizada por la vacuna y los contagios, por lo que difícilmente podrá haber nuevas olas. La presentación de esta gran mascarada se producirá esta semana en Zaragoza, y se encubrirá con el mensaje de que los prioritarios serán ahora los pacientes vulnerables y los aquejados de infecciones respiratorias. A resultas de ello, se dejarán de ofrecer datos diarios de infecciones y, sobre todo, de muertes. Ya hubo un experimento el 28 de febrero, cuando Sanidad alegó problemas técnicos para no ofrecer por primera vez en la pandemia datos sobre la evolución de la enfermedad. Baste decir que Pedro Sánchez intervenía pocas horas después en televisión, y no quedaba bien que se le preguntara por la situación en España, cuando el país rondaba los 100.000 cadáveres ocasionados por la covid, cota ya superada. No habrá datos y, sin datos, no habrá de qué informar. Es lo que buscan.