La falacia de apuntalar la Sanidad con más impuestos

La izquierda ha sido siempre gran defensora de disparar el gasto público. Por encima incluso de lo asumible, aunque se agigante con ello el déficit. Para cumplir su deseo no ha tenido nunca reparos en mostrar una especial voracidad recaudatoria y dibujar incrementos de impuestos, pero como eso no suele ser muy popular, ha tratado siempre de disfrazarlo. Hace meses, el Gobierno no hablaba de alzas tributarias, sino de aprobar una «fiscalidad del Siglo XXI», eufemismo que encubría en realidad un golpe en toda regla a los bolsillos de los españoles.

Para camuflar aún más el estacazo, ahora está difundiendo la idea de que la subida es imprescindible para «garantizar y reforzar servicios públicos como la Sanidad». El argumento topa de bruces, sin embargo, con la realidad de las estadísticas. Por ejemplo, Madrid presenta la fiscalidad más baja de España y la demora media para una intervención quirúrgica era en junio del año pasado de 75 días, según los datos del Ministerio de Sanidad. En el conjunto de España, la demora es de 121 días y en Castilla-La Mancha, regida por el PSOE y con una fiscalidad mucho más alta que en la región de Ayuso, la espera media para operarse era de 189 días.

La falacia de que a más impuestos mejor estado del bienestar cuenta con otros ejemplos ilustrativos. Los pacientes tardan en Madrid una media de 35 días en acceder a la consulta de un especialista. En Aragón, regida por el PSOE y también con una fiscalidad más alta, el tiempo de espera se dispara hasta los 129 días. En materia de medicamentos, la situación es similar: España está a la cola de Europa en el acceso a las nuevas terapias. Lejos de mejorar de forma pareja a las alzas de impuestos, la Sanidad no ha hecho más que empeorar en esta legislatura.